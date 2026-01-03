美軍轟炸卡拉卡斯！記者抖曝「房子都在震」 委國防長：堅決抵抗外國軍隊

美國總統川普（Donald Trump）證實，已下令對委國境內多處軍事設施發動空襲。（圖／達志／美聯社）

委內瑞拉與美國爆發軍事衝突。美國總統川普（Donald Trump）證實，已下令對委國境內多處軍事設施發動空襲，並形容行動是與執法單位聯合執行的「大規模且成功的行動」，並宣稱委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人已遭「俘虜」。對此，委內瑞拉方面稍早強調，將堅決抵抗任何外國軍隊的存在。

路透社報導，當地時間3日凌晨，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）接連傳出至少7起爆炸聲響，並有軍機低空飛行。據悉，爆炸多集中在軍事基地周邊區域，部分地區一度停電，民眾驚慌失措走上街頭避難。目擊者指出，爆炸聲在城市上空不斷回盪，情勢相當緊張。

委內瑞拉政府隨即宣布全國進入緊急狀態。總統馬杜洛短暫發表全國演說後，便未再公開露面。官方聲明強烈譴責，美方行動為赤裸裸的「軍事侵略」，指控美國意圖奪取委國的石油與礦產資源，並呼籲國際社會與相關國際組織譴責美國行徑。

鄰國哥倫比亞總統彼得羅（Gustavo Petro）也在社群媒體發文指出，卡拉卡斯正遭飛彈轟炸，呼籲聯合國安理會緊急召開會議，防止局勢進一步失控。委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）則於清晨發布影片表示，委國將堅決抵抗任何外國軍隊，並透露清晨的空襲已波及平民區，政府正彙整死傷人數與災損情況。

駐卡拉卡斯記者席爾瓦（Vanessa Silva）透露，自己從家中窗戶目睹爆炸，形容聲響「比雷聲還強」，整棟房屋劇烈震動，嚇得她雙腿發抖。由於首都位於山谷地形，爆炸聲在城市中反覆回響。她指出，當下感到極度恐懼，但爆炸似乎相當精準，目前城市暫時恢復平靜，民眾仍不斷互傳訊息，確認彼此是否平安。

