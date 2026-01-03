美軍轟炸委內瑞拉 參議員、前美國海軍陸戰隊痛批「毫無正當性」

委內瑞拉軍事要塞提烏納堡1月3日傳出爆炸聲，當地已停電，附近發生火災。路透社



據外國媒體今天（1/3）報導，美軍突襲委內瑞拉首府，由於未經國會授權，軍事行動遭到質疑，曾擔任海軍陸戰隊的民主黨參議員加萊戈更批評，這場戰爭毫無正當性。

據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，美軍今天攻擊委內瑞拉，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內，多處遭到轟炸，最新消息指出，委內瑞拉總統馬杜洛已遭美軍逮捕。

空襲發動沒多久，美國民主黨加萊戈（Ruben Gallego）就在社群平台X發文，強烈批評：「這場戰爭是非法的。」

加萊戈曾擔任美國海軍陸戰隊隊員，有派駐伊拉克的經歷，他強調：「這是我這輩子遇過第二場『毫無正當性的戰爭』。」

美國共和黨參議員李麥克（Mike Lee）也在貼文中指出：「我很希望能了解，在沒有宣戰或軍事授權的情況下，這項行動有什麼合憲的依據？」

報導指出，近幾個月來，美國國會不同黨派的議員，均出現反對川普政府集結軍隊的聲音，並試圖透過提案禁止美國總統，在未獲國會批准的情況下，對委內瑞拉進行攻擊，但這些提案最終未能通過。

