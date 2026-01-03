美軍轟炸委內瑞拉「逮捕總統」 俄羅斯外交部：武裝侵略行為

委內瑞拉首都卡拉卡斯1月3日凌晨遭美軍轟炸，委國總統府的衛隊荷槍警戒。美聯社



據外國媒體今天（1/3）報導，美軍今天轟炸委內瑞拉，並逮捕該國總統馬杜洛，對此，俄羅斯外交部強烈譴責，指出這是「武裝侵略行為」，同時呼籲防止情況進一步惡化。

據路透社報導，美軍今天攻擊委內瑞拉，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內，多處遭到轟炸，最新消息指出，委內瑞拉總統馬杜洛已遭美軍逮捕。

俄羅斯外交部今天表示，相當關切美國對委內瑞拉的行動，並強烈譴責這起「武裝侵略行為」。

俄國外交部強調：「在目前的局勢下，最重要的是防止情況惡化，透過對話找出解決之道。」

聲明中也提到：「我們再次重申，會與委內瑞拉人一同團結，並支持其領導層，實施捍衛國家利益與主權的政策。」

俄國呼籲：「必須確保委內瑞拉有權利決定自己的命運，不受到任何破壞性的外部軍事干預」、「拉丁美洲應維持一個和平區域。」

