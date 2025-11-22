美軍近期頻繁往返與那國島 可運送物資到台灣、阻卻解放軍活動

美國海軍陸戰隊第462重型直升機中隊和海軍陸戰隊第172航空支援中隊在距離台灣僅110公里的與那國島上建立了第一個前沿空中加油點。 圖：翻攝自美國海軍陸戰隊的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國海軍陸戰隊最近兩個月，頻仍往返距離台灣僅110公里的與那國島久保良港，運送醫療物資。美國《海軍新聞》（Naval News）報導，美國海軍陸戰隊在與那國島的持續存在，可阻止解放軍海軍進入更廣闊的太平洋海域，同時還能作為後勤樞紐，向台灣運送裝備或物資。

報導指出，美國海軍陸戰隊計畫將日本最偏遠的離島與那國島打造為其「第一島鏈」策略的核心，往返運送醫療物資和災害應變設備的步伐也日益加快。

今年，向與那國島的駁船運輸最初是為第12近海後勤營進行初步作戰能力驗證，該營已向島上部署了野外訓練裝備，以支持與「堅定之龍2025」演習相關的任務。據第三海軍陸戰隊遠徵軍官員稱，初步演習包括戰鬥傷者撤離和急救，這些都是「堅定之龍2025」演習在日本西南諸島的關鍵要素。

「堅定之龍2025」演習的部署物資包括貨櫃、冷藏設備和飲用水。物資被卸載到島上，並運往位於島上的日本自衛隊與那國島營地。 9月15日至16日，海軍陸戰隊在兩天內卸載了18個20英尺ISO標準貨櫃、兩個水箱（SIXCON）和一個40英尺冷藏貨櫃。卸載的貨櫃於9月19日返回那霸軍事港。

根據美國海軍陸戰隊的計畫文件，在「堅定之龍」演習兩個月後，第二次渡輪任務於11月18日結束。一艘承包的駁船運送了運往與那國島營地的「人道主義援助和災害響應」（HA/DR）設備。美國官員經常強調人道援助/災害救援是預先部署設備和物資的主要原因，尤其是在菲律賓等地。

2025年10月27日，美國海軍陸戰隊第36航空大隊、第1海軍陸戰隊航空聯隊的官兵與日本陸上自衛隊成員在日本與那國島建立了一個前線武器補給站（FARP）。這次FARP訓練提升了美軍和日本陸上自衛隊的互通性，並增強了雙方控制和防禦關鍵海域的能力。

據美國海軍陸戰隊官員稱，該前沿武器補給站（FARP）由隸屬於第1海軍陸戰隊航空聯隊的部隊建立，標誌著該島首次設立此類航空樞紐。

此前沿武器補給站從沖繩空運至與那國島，途中由海軍陸戰隊的KC-130J加油機進行空中加油。建成後，此前沿武器補給站用於為CH-53E「超級種馬」直升機進行空中加油。在作戰行動中，與那國島可作為前線加油點，用於向台灣運送裝備和部隊，以抵禦入侵。它也可作為F-35B戰鬥機的備用機場。

報導指出，有鑑於與那國島靠近台灣，且擁有現成的港口和跑道，其地理位置和基礎設施至關重要。中國媒體先前曾報導，美國海軍陸戰隊和日本自衛隊正在擴建港口和跑道，以容納可從多個日本島嶼（其中最重要的就是與那國島）緊急起飛的F-35B短距起飛戰鬥機。

海軍陸戰隊在與那國島的持續存在，可利用M142 HIMARS飛彈發射器和NMESIS無人反艦飛彈發射的區域拒止武器，阻止解放軍海軍進入更廣闊的太平洋海域，同時還能作為後勤樞紐，向台灣運送裝備或物資。由於這些美軍的活動點靠近台灣，也使得解放軍的活動計畫變得更加困難。

