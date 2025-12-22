美軍追緝受制裁委內瑞拉油輪！近2週內第3起

美國海岸防衛隊（USCG）近日在委內瑞拉近海的國際水域追逐1艘遭制裁的油輪。圖非當事船隻。（圖／達志／美聯社）

美國官員於美東時間21日向《路透社》（Reuters）證實，美國海岸防衛隊（USCG）近日在委內瑞拉近海的國際水域追逐1艘遭制裁的油輪。若此次行動成功，將成為本週末第2起同類行動，也是不到2週內的第3次。此舉顯示美國正顯著升高對委內瑞拉石油出口體系的實際干預力道。

1名美國官員表示，美國海岸防衛隊目前正積極追緝1艘隸屬於委內瑞拉遭制裁的「影子船隊」（dark fleet）油輪。該名官員指出，該船懸掛虛假船旗，並已遭司法扣押命令鎖定。另1名官員補充說，該油輪確實在制裁名單之中，但截至目前尚未被登船檢查，且攔截方式並不僅限於登船，亦可能包括近距離航行或空中監控等形式。

由於行動仍在進行中，2名要求匿名的官員並未透露具體地點或船隻名稱。不過，英國海事風險管理公司先鋒（Vanguard）與1名美國海事安全消息來源辨識出，該船為「貝拉1號」（Bella 1），屬於超大型原油運輸船（VLCC）。美國財政部（U.S. Treasury Department）於去年已將該船列入制裁名單，並指出其與伊朗存在關聯。

根據油輪追蹤網站「TankerTrackers.com」的資料，貝拉1號在21日接近委內瑞拉時處於空載狀態。國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）於2021年的內部文件顯示，該船曾負責將委內瑞拉原油運往中國。船舶監測服務亦顯示，貝拉1號過去曾運載伊朗原油，進一步凸顯其在受制裁能源貿易網路中的角色。

對此，美國白宮於21日並未立即回應置評請求。美國總統川普（Donald Trump）則於上週宣布，將對所有進出委內瑞拉、且受到制裁的油輪實施所謂的「封鎖」（blockade）。這項政策被視為川普政府對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓行動的一環。

川普對馬杜洛的施壓行動不僅限於經濟層面，還包括在該地區顯著增強軍事存在，並在太平洋與加勒比海（Caribbean Sea）靠近南美洲的海域，對相關船隻發動超過20次軍事打擊。根據官員說法，這些攻擊已造成至少100人死亡，使區域緊張情勢明顯升高。

在此同時，另1艘名為「船長號」（The Skipper）的超大型原油運輸船，已於21日抵達德州休士頓（Houston）附近的加爾維斯敦外海卸油區（Galveston Offshore Lightering Area，GOLA）。該船於12月10日遭美國扣押，是首艘與委內瑞拉石油貿易相關、被美方查扣的船隻。由於休士頓航道水深不足，無法容納超大型原油運輸船通行，這類船隻通常需在GOLA將船上原油轉運至較小型油輪。

白宮國家經濟委員會（National Economic Council）主任哈塞特（Kevin Hassett）於21日接受電視訪問時表示，最早遭扣押的2艘油輪均在黑市運作，並向受制裁國家供應石油。他強調，這些行動不致對美國國內油價造成衝擊，因為涉案船隻數量有限，且本就屬於非法市場操作。哈塞特在《CBS》節目《Face the Nation》中指出，美國民眾無須擔憂油價因此上漲。

然而，部分分析人士警告，隨著亞洲市場於22日恢復交易，這一連串扣押與追緝行動，仍可能對油價造成短期影響。瑞銀集團（UBS）分析師斯陶諾沃（Giovanni Staunovo）指出，市場可能將此視為局勢升級，因為更多委內瑞拉原油正面臨出口風險，油價在開盤時或將小幅上揚，特別是考量到20日遭攔截的1艘油輪並未被列入美國制裁名單。

面對美方動作，馬杜洛曾在17日表示，委內瑞拉的石油貿易將持續進行。但分析人士普遍認為，美國將焦點直接鎖定油輪本身，勢必提高地緣政治風險，並可能對委內瑞拉的石油收入造成實質打擊。

美國德州萊斯大學（Rice University）貝克公共政策研究所（Baker Institute）拉丁美洲能源計畫主任莫納爾迪（Francisco Monaldi）指出，相關影響可能迅速浮現。隨著委內瑞拉出口量大幅下滑，國內儲油槽將更快被填滿，最終可能迫使這個石油輸出國組織（OPEC）成員國削減產量，進一步衝擊其本已脆弱的經濟命脈。

