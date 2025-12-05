美軍連續襲運毒船遭質疑 民主黨促調查共和黨稱合法

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）針對美軍在加勒比海對一艘疑似運毒船發動攻擊，民主黨籍國會議員聽取簡報後表示，影片顯示倖存者在痛苦中被殺害，讓他們感到憂心。不過共和黨議員表示，這次打擊行動合法。

路透報導，這起引發關注的事件發生於9月2日，當時美軍襲擊一艘加勒比海上的船隻，擊斃11名涉嫌毒品販運分子。有人在首波攻擊後倖存，但在隨後再次襲擊中喪生。外界質疑這次行動是否違反相關法律，以及美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是否應負責。

廣告 廣告

赫格塞斯今年曾因戰爭部調查發現他使用私人裝置上的Signal應用程式，傳送有關計劃攻擊葉門行動的敏感資訊而受到批評。

當時擔任聯合特種作戰司令部（Joint Special Operations Command）指揮官的布萊德雷（Frank Bradley）上將，以及參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席凱恩（Dan Caine），今天向國會議員簡報這次行動，並播放第二次攻擊的未剪接畫面。

康乃狄克州聯邦眾議員、眾議院情報委員會首席民主黨人海姆斯（Jim Himes）在簡報後告訴記者：「畫面中有兩個人顯然處於極度痛苦之中，沒有移動能力、船隻已經毀壞，卻遭到美方攻擊身亡。」

他還說，這是他看過「最令人不安」的事情之一，但也透露布萊德雷證實，未接獲「全部殺光」的指令。

羅德島州聯邦參議員、參議院軍事委員會首席民主黨人利德（Jack Reed）表示，他對這段畫面感到「極度不安」，認為應該公開播映。

利德在聲明中指出：「這次簡報證實了我對川普政府軍事行動本質最嚴重的憂慮。」

不過，阿肯色州的參議院情報委員會共和黨籍主席柯頓（Tom Cotton）指出，布萊德雷與赫格塞斯的行動完全符合預期。「我看到兩名倖存者試圖將滿載毒品、即將流向美國的船隻翻回來，好能繼續戰鬥。」柯頓還表示，還有其他疑似運毒船有可能前來協助他們，並帶走船上毒品。

阿肯色州共和黨籍眾議員、眾議院情報委員會成員克勞佛（Rick Crawford）發布聲明表示，這些攻擊行動屬於合法行為。

目前尚不清楚後續攻擊畫面是否會公開。川普已表示，若畫面公開他不會有意見。

截至目前，美軍今年在加勒比海及太平洋針對疑似運毒船發動20多次攻擊，造成超過80人死亡。

美軍今天在東太平洋也擊毀一艘疑似運毒船，擊斃4人，這是逾一週以來首次攻擊。

美國戰爭部「戰爭法手冊」（Law of War Manual）明文禁止對因失能、昏迷或船難失去戰鬥力者發動攻擊，只要他們未繼續敵對或試圖逃跑。手冊亦以攻擊船難倖存者為「明顯非法」命令，應拒絕執行。（編譯：徐睿承）1141205