美軍逮捕委國總統馬杜羅 如何突襲成功？背後劍指何處？

美軍如何逮捕委國總統？

據CBS報導，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）是被美軍特種作戰單位「三角洲部隊」突襲逮捕，當時他與妻子正在委國首都加拉加斯（Caracas）的官邸睡覺。

而美國總統川普則在佛州的海湖莊園，全程觀看美軍行動直播，身旁則站著中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

美國總統川普於佛州海湖莊園，全程觀看抓捕委國總統馬杜羅的行動直播。（圖／X @The White House）

此次行動被美方命名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），共出動150架無人機、轟炸機和戰鬥機。

在川普於美東時間2日晚上10時46分批准行動後，美軍隨即出動飛往委國，並在3日凌晨1時55分左右，先空襲委國境內5處軍事設施與港口、癱瘓其防空系統、切斷首都電力，同時透過網路戰術，消除空中與地面部隊行動路徑上的阻礙，最終逮捕部隊於凌晨2時抵達委國總統官邸。

川普：他們知道我們要來

主導此次行動的美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，美軍進入委國營區後即遭攻擊，不過被擊中的飛機仍可飛行，逮捕部隊則迅速、精準地破門進入馬杜羅官邸。

川普表示，「馬杜羅當時試圖躲進鋼鐵加固、像堡壘的安全室，雖然他已到門口，但未能關上門，因為那扇門非常重，而且我們的人太快了。」凱恩則稱，馬杜羅與其妻子最終「放棄」逃跑並被逮捕。

CNN報導指出，馬杜羅2人被捕後，美軍直升機立刻將他們撤離至美國海軍硫磺島號驅逐艦上，並帶往位於古巴東南部的關塔那摩灣拘留中心，隨後轉乘飛機至紐約斯圖爾特空軍國民警衛基地，再以直升機載往曼哈頓，並由美國緝毒局（DEA）進行指紋採集，最終被移送至紐約布魯克林大都會拘留中心。

委內瑞拉總統馬杜羅被關押在紐約布魯克林大都會拘留中心。（圖／美聯社）

美國何時計畫逮捕行動？

據CNN報導，美國中情局去（2025）年8月即秘密派遣小型團隊進入委內瑞拉，並在委國政府安插線人，追蹤馬杜羅的行蹤，研究他的日常生活習慣，包含如何移動、旅行地點、飲食、穿著、寵物等資訊，甚至複製住所結構。

凱恩表示，該行動去年12月初就已準備就緒，川普也在12月底批准，但由於委國天氣不佳等多項因素，美軍只能持續等待適當行動時機，以減少平民受傷並確保突襲成功。

委內瑞拉內政將如何受衝擊？

川普3日曾宣稱美國將「接管」委國，直到完成「公正有序」的政權過渡。《紐約時報》報導指出，美國政府打算迫使委內瑞拉副總統、現任臨時總統的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）允許美國石油公司投資及經營委國油田。

《衛報》與BBC等報導指出，川普自重返白宮以來，就一直將矛頭指向馬杜羅，除指控他是世界上最大的毒販之一，還讓數十萬名委國非法移民進入美國，是破壞美洲地區穩定的幕後黑手。

