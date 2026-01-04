美軍逮捕馬杜洛震撼全球！一文看懂對台股與油價影響

財經中心／師瑞德報導

美軍1月3日閃電逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，宣稱接管全球最大油庫！但法人分析，委國日產量僅佔全球0.9%，且海上庫存爆量，油價難以複製烏俄戰爭漲勢。美方此舉實為川普為了規避對加、墨的進口關稅，意圖掌控3000億桶「重質原油」戰略資源，市場評估金融衝擊有限。（圖／翻攝自X平台 @StateDept）

2026年1月4日，全球地緣政治迎來歷史性的一刻！美國於當地時間3日凌晨發動代號性的軍事突襲，成功在委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，並宣稱將接管這個擁有「全球最大已探明石油儲量」的南美國家。消息一出，全球媒體譁然，但令人意外的是，金融市場並未出現恐慌性崩跌，油價也僅呈現短線波動。國內法人機構與資深分析師指出，這場看似衝動的軍事行動，背後其實隱藏著美國總統川普深思熟慮的「能源供應鏈重組」計畫，且對全球油市的衝擊將遠低於預期。

衝擊有限！產量僅佔全球0.9% 難以撼動供需大局

針對投資人最擔心的油價飆漲問題，國內法人機構在最新報告中直言「影響有限」。回顧2022年烏俄戰爭爆發時，俄羅斯每日出口數百萬桶原油，對歐洲供應至關重要，因此引發油價狂飆。相比之下，委內瑞拉經過多年的制裁與經濟崩潰，目前的石油產量僅剩每日101萬桶。

這個數字是什麼概念？它僅佔OPEC+聯盟總產量的2.3%，在全球石油供應份額中更只佔了微不足道的0.9%。法人分析，即便因為政權更替導致委國出口短期完全中斷，對全球每天消耗約1億桶原油的市場來說，缺口極容易被其他產油國填補，根本無法對油價構成結構性的上漲壓力。

庫存洩底！海上油輪塞爆 浮動倉儲成最大緩衝

除了產量低，另一個壓抑油價的關鍵數據是「浮動倉儲量」。根據能源機構追蹤，目前全球原油浮動倉儲量已飆升至2020年新冠疫情爆發以來的新高點。這些庫存主要來自先前因受到國際制裁而無法順利出口的俄羅斯、伊朗以及委內瑞拉原油，它們早已被開採出來，並裝載在海上油輪中漂流。

法人指出，這意味著市場實際上處於「供給過剩」的狀態。一旦美國成功接管委內瑞拉並解除制裁，這些堆積在海上的庫存將會釋放到市場上，反而會成為壓垮油價的最後一根稻草。摩根大通（J.P. Morgan）亦示警，除非油價崩跌至50美元以下逼使產油國減產，否則在庫存充裕的背景下，戰爭溢價將難以維持。

戰略解密！不爽鄰居太貴 川普要用委國重油補缺口

既然產量影響不大，美國為何要冒險動武？深入分析川普政府的戰略邏輯，關鍵字只有兩個：「重油」。

委內瑞拉擁有的已探明石油儲量高達3,000億桶，超越沙烏地阿拉伯的2,600億桶與加拿大的2,000億桶，位居世界第一。更重要的是，委內瑞拉盛產的是「重質原油」，這是提煉柴油、航空燃油與柏油的關鍵原料。雖然美國是頁岩油大國，但頁岩油屬於「輕質原油」，無法完全滿足美國複雜煉油廠對重油的需求。

過去，美國煉油廠高度依賴從鄰國加拿大與墨西哥進口重油。然而，隨著川普上任後高舉「美國優先」大旗，對加拿大與墨西哥祭出懲罰性進口關稅，導致這兩國的重油成本大幅飆升。為了在貿易戰中不傷及自身煉油產業，美國急需一個成本低廉、且受其控制的重油替代來源。於是，距離近、儲量大、且政權敵對的委內瑞拉，就成為了川普眼中的最佳獵物。

地緣分析！中國僅口頭譴責 市場評估大戰機率零

在政治層面上，市場一度擔憂此舉是否會引發第三次世界大戰？但截至目前，委內瑞拉的主要盟友中國僅發布了外交辭令上的「嚴厲譴責」，並未有實質軍事調動。分析師認為，委內瑞拉經濟殘破，外部支撐力量薄弱，各大國為了自身經濟利益，不太可能為了馬杜洛與美國全面開戰。

現實困境！基建年久失修 短期難見產能大爆發

最後，法人也提醒，雖然美國接管了委內瑞拉，但要讓這3,000億桶石油變成真金白銀，還需要很長的時間。委內瑞拉的石油基礎設施因長期制裁與缺乏維護，多數已不堪使用。美國石油巨頭即便進駐，也需要投入數百億美元的資本支出（Capex）與數年時間修復，短期內不可能讓產量暴增。因此，對於石油供需的影響將是「長線且和緩」的。

綜上所述，建議投資人理性看待此次地緣政治事件。油價短線雖有情緒性波動，但在基本面供給過剩、以及美方戰略意在平抑長期成本的考量下，能源股不宜過度追高，反而應關注受惠油價平穩的航空、運輸等族群。

