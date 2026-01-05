美軍逮捕馬杜洛 兒子蓋拉呼籲委國民眾街頭抗議

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）前委內瑞拉總統馬杜洛之子、國會議員蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）今天呼籲委內瑞拉民眾走上街頭，對父親遭美軍逮捕、送往紐約監獄一事表達抗議。

35歲蓋拉於社群媒體上發布一段措辭強硬的訊息說：「你們會看到我們在街頭，你們會看到人民與我們站在一起，你們會看到我們高舉尊嚴的旗幟。」他的幕僚向法新社證實這段錄音是真的。

蓋拉說：「他們想讓我們顯得軟弱，但我們不會示弱。」

馬杜洛（Nicolas Maduro）和妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）等6人，遭美國當局指控涉及「毒品恐怖主義」罪名。

法新社報導，美軍於委國首都卡拉卡斯（Caracas）秘密行動，從馬杜洛藏身之處將他帶走，並且送出國，行動過程全無阻礙，引發外界臆測馬杜洛可能遭核心圈內人出賣。

對於這項傳聞，馬杜洛的兒子表示：「歷史會告訴我們誰是叛徒，歷史自會揭露，我們拭目以待。」

蓋拉是馬杜洛唯一親生兒子，馬杜洛後來收養了第2任妻子佛羅雷斯的3名子女。

今天，馬杜洛的一部分支持者在卡拉卡斯街頭聲援，他們揮舞著委內瑞拉國旗，手持馬杜洛的肖像海報。

昨天凌晨美軍突襲卡拉卡斯之後數小時內，63歲的馬杜洛和69歲的佛羅雷斯便已身處紐約監獄。

馬杜洛預定5日中午在紐約聯邦法院出庭，正式被起訴。

馬杜洛的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）成為委內瑞拉代理總統。（編譯：紀錦玲）1150105