美軍逮捕馬杜洛！北韓譴責：最嚴重的主權侵犯

美國總統川普（Donald Trump）於1月3日襲擊委內瑞拉，逮捕委內瑞拉長期執政的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。對此，北韓官方媒體昨（4）日指出，平壤當局譴責此舉「嚴重侵犯主權」。

北韓中央通信社（KCNA）報導引述外務省發言人聲明，「美國在委內瑞拉犯下的霸權行為是最嚴重形式的主權侵犯」，表示逮捕馬杜洛是「粗暴違反《聯合國憲章》和國際法」，並予以強烈譴責。

聲明另提及，「這次事件令人再次清楚確認，迄今國際社會無數次目睹的美國無賴而野蠻本性的又一個事例」。

美國軍隊於當地時間1月3日凌晨對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區發動空襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，2人目前被關押在紐約拘留中心。馬杜羅被控犯有毒品罪與持有武器等多項罪名，將於今（5）日出庭受審。

