美軍逮捕馬杜洛 安理會召開緊急會議

美國3號凌晨對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕了總統馬杜洛。這項震驚全球的軍事舉措，引發國際譴責，許多人質疑，美國總統川普逕行下令、未徵詢國會意見，就直接指揮戰爭部對委內瑞拉出兵的合法性。馬杜洛目前已抵達紐約，並將被紐約州法院提審出庭。據國際法專家分析，馬杜洛涉嫌的罪行，都仍屬於刑事犯罪，尚未達到他國可採取軍事行動的國際標準。聯合國安理會也因此宣布，將於當地(美東)時間1月5號，就此召開緊急會議。

一下機就立刻遭到美方逮捕，委內瑞拉總統馬杜洛，3號凌晨被美軍俘虜後，已抵達紐約，雙手上銬，緩緩走過曼哈頓的直升機停機坪。根據BBC報導，紐約州法院訂於美東時間1月5號，會把關押中的馬杜洛提審出庭，4項罪名包括：涉及販毒、施行恐怖主義、走私古柯鹼、以及持有槍械和毀滅性裝置等。

美國國務卿 盧比歐：「這不需經國會授權，因為這不是入侵，我們沒有占領1個國家，這只是1次逮捕行動，是美國(FBI)的執法行動。」

儘管美國強調，委內瑞拉的販毒集團，應該為美國境內，非法使用毒品而死亡的數千人負責；美國國務卿盧比歐也強調，美國並未與委內瑞拉交戰，所以這項行動，並未違反國際法。但專家們，可不這麼認為。

國際法分析師 卡茨：「美國逮捕馬杜洛，可能違反了多項國際法，首先這當然違反了，聯合國憲章第2條，規定的國家間條約，此外還需要考慮的是，國家元首享有的豁免權。」

巴基斯坦全國工會聯合會總書記 曼蘇爾：「我們要求，對川普提起戰爭罪指控，並將其提交國際法院。」

巴基斯坦家庭婦女工人聯合會秘書長 澤赫拉汗：「我們的訴求是釋放馬杜洛，並要求美國，停止擴張帝國主義。」

美國出兵委內瑞拉，合法性引發國際爭議，聯合國安理會已宣布，將於5號召開緊急會議，對此案及委內瑞拉後續政權交接等問題，進行充分討論。

