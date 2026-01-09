美軍逮捕馬杜洛 專家：不動搖東南亞安全格局

（中央社記者李宗憲曼谷9日專電）美國對馬杜洛採取行動後，引發國際社會對美國全球戰略走向的關注。多名熟悉東南亞區域安全的專家指出，儘管相關事件加深東南亞國家對美國不可預測性的疑慮，但仍不至於動搖這些國家既有的安全與外交平衡策略。

駐曼谷的安全專家戴維斯（Anthony Davis）今天接受中央社專訪時表示，美國對委內瑞拉總統馬杜洛採取軍事行動並不會導致東南亞國家的戰略轉向，而是突顯出國際情勢的「不確定性」及美國的「不可預測性」。

戴維斯指出，美國對委內瑞拉的軍事行動及不放棄併吞格陵蘭的態度，已導致全球多個區域不安情緒，而東南亞也不例外。不過，若因此直指美國是「轉而專注西半球、放任其他大國劃分勢力範圍」，這樣的說法則過於簡化。

他解釋，美國對西半球的重視，不代表放棄對西太平洋的核心戰略利益，尤其是第一島鏈與台灣周邊安全，包括對日本、韓國的持續重視。

他告訴中央社：「東南亞政府制定政策的人並不認為美國會在可預見的未來，會退出東南亞或印太地區」，並補充，美國近期公開的戰略文件也顯示美國重視太平洋區域。

他所指的是白宮去年12月公布的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，內容提及，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

美國總統川普7日接受「紐約時報」專訪時，被問及中國為何不能以相同邏輯對台灣斬首。川普認為這是不能類比的情形，紐時解讀川普的原話說，在川普任內，中國「不敢攻打台灣」。

另外，在安全防衛領域上，戴維斯則指出，委內瑞拉事件並未對東南亞各國的軍事或戰略部署產生直接影響，他說，「無論泰國、印尼或馬來西亞，各國關注的仍是自身周邊安全，而非遠在拉丁美洲的軍事行動。」

不過，他也表示，泰國等東南亞國家社會，可能會出現美國「行事霸道、難以預測」的觀感，這對美國形象造成負面影響，但尚未動搖根本的安全政策。

他舉例，像是軍購與軍事合作層面，戴維斯認為，因美國此次行動展示的是情資整合與人員能力，而非單一武器系統的優劣，因此不太可能改變東南亞國家以成本與效能為導向的軍購考量。

東南亞研究學者蒂塔（Tita Sanglee）則持不同看法，她認為，美國在委內瑞拉的軍事行動，可能會讓如泰國等與美國保持密切軍事關係，但近年分散武器來源的國家，持續採購美國武器，並視其為「有效且可靠的選項」。

蒂塔現任新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）副研究員，專研泰國與東南亞政治。

針對東南亞的外交政策，蒂塔的看法則與戴維斯一致，蒂塔向中央社表示，她認為，東南亞國家的「外交平衡戰略」，不太可能出現劇烈轉向。她說，「中國（在地理上）離得太近了，區域國家根本無法承受與中國切割的代價。美國也不太可能在中國的後院直接複製委內瑞拉式的做法」。

另外，蒂塔還說，川普對歐洲等傳統盟友的公開施壓，反而進一步提醒東協國家，美國在川普治下「對任何夥伴都未必可靠」。她認為，東南亞國家未來仍將維持以往的外交與安全策略，或許會在言行上更滿足川普政府的期待，但不會在中美間明確地選邊站。（編輯：陳承功）1150109