美軍逮捕馬杜洛 川普即時監控

總統怎麼變成階下囚，美國在美東時間、3號凌晨，軍事突襲南美洲國家、委內瑞拉的首都、卡拉卡斯，更直搗總統、馬杜洛的官邸，過程中，傳出多起爆炸聲，短短5個小時，把馬杜洛夫婦帶上直升機、送到紐約，美國總統川普召開記者會表示，將會用、毒品相關罪名，進行審判。隨後，委內瑞拉副總統，隨即繼任為總統，並且措辭激烈的、譴責美國這起軍事行動。

震耳欲聾的爆炸聲、黑夜中紅色火光、讓人觸目驚心，委內瑞拉國防部長｜羅培茲：「1月3日凌晨 委內瑞拉遭受了，美國政府最罪惡的軍事侵略。」

美國出動超過150架戰機、以打擊毒品恐怖主義為由、3號對委內瑞拉境內展開大規模軍事行動、 不到8 小時、神速拘捕總統馬杜洛和第一夫人美國總統｜川普：「你若有親眼目睹那場景，我簡直就像在看電視節目一樣。」

美方公布的照片顯示，馬杜洛被戴上眼罩、上手銬， 美軍參謀首長聯席會議主席｜凱恩：「美國東部標準時間凌晨3點29分，載著被起訴人員出海，馬杜洛及其妻子，都已登上硫磺島號攻擊艦。」

川普表示將接管委內瑞拉、並重建當地石油設施 美國總統｜川普：「基礎設施腐朽不堪 很危險，從地下開採石油非常危險，會造成大量人員傷亡。」

