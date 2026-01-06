美軍逮捕馬杜羅押回紐約 外交部：盼委國和平過渡民主政體

外交部發言人蕭光偉今日表示，我國期盼委國能夠順利和平的過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜羅夫婦，押往紐約受審。外交部發言人蕭光偉今日強調，我國期盼委國能夠順利和平的過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

美國採取軍事行動逮捕馬杜羅夫婦，2人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所，5日在美方執法人員押送下，從紐約市布魯克林的都會拘留所搭直升機前往該市曼哈頓聯邦法院出庭。

蕭光偉指出，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地及區域穩定造成衝擊。

蕭光偉提及，我國基於保僑、護僑的基本原則，外交部也會關注相關情勢發展，隨時掌握最新狀況，並且適時因應，我國期盼委國能夠順利和平的過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。台灣也將與美國在內的全球理念相近國家友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定繁榮共同努力。

