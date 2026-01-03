美軍逮馬杜洛夫婦 司法部長邦迪「很快就會在美國本土接受嚴厲審判」

2025年12月4日，美國司法部長邦迪舉行記者會。路透社



美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，將委國總統馬杜洛及第一夫人希莉亞抓回美國。美國司法部長邦迪同日表示，馬杜洛夫婦「很快就會在美國本土的法庭接受美國司法的全面嚴厲審判」。

邦迪表示，馬杜洛已被紐約南區聯邦地方法院以至少四項罪名起訴，包括毒品恐怖主義共謀罪，古柯鹼走私共謀罪，非法持有機關槍和破壞性裝置罪，以及「持有機關槍和破壞性裝置針對美國罪」等。

邦迪在X平台推文說：「他們很快就會在美國本土的法庭接受美國司法的全面嚴厲審判。我謹代表美國司法部全體人員，感謝川普總統有勇氣代表美國人民追究責任，並衷心感謝我們勇敢的軍隊，他們成功執行這次難以置信的、非常成功的任務，逮捕這兩名涉嫌國際販毒分子。」

哥倫比亞廣播公司（CBS）指出，目前還不清楚邦迪所說的控罪，是2020年針對馬杜洛提出的訴訟，還是3日會提出新起訴或不同起訴。希莉亞此前未被美國起訴過，而2020年起訴馬杜洛的確實是紐約南區法院。

