美軍逮馬杜洛夫婦！第一夫人身分起底 「比尪狠更狡猾」
美軍逮馬杜洛夫婦，第一夫人身分起底，律師出身，手段比老公更狠、更狡猾，紐時評論他是「權力掮客」。
委內瑞拉總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯3日同時遭到美國軍隊逮捕，為何夫妻倆要一起抓？佛羅雷斯被起底，律師出身的她，曾是前總統查維茲的辯護律師，透過控制司法以及貪腐手段迅速累積財富。司法界人士形容她「比馬杜洛還精明狡猾」，甚至更心狠手辣。
在10多名特工包圍下，穿著藍色帽T的委內瑞拉總統馬杜洛，被押解下機抵達紐約，同時落網的，還有馬杜洛的妻子，現年69歲的佛羅雷斯。
CNN主播：「佛羅雷斯甚至被指控下令綁架、毆打和謀殺。」
第一夫人佛羅雷斯向來低調，卻是背後真正的掌權者，她長期掌控委內瑞拉司法體系，比馬杜洛更精明狡猾。
佛羅雷斯出身中下階層的律師，1990年代加入已故強人總統查維茲的左派陣營，一路攀升成為國會要角，議員時代就與馬杜洛交往，但直到2013年馬杜洛接掌大權時兩人才結婚，雖沒擔任公職，卻與馬杜洛共同統治委內瑞拉。
CNN主播：「佛羅雷斯自己也是積極參與政治，並且是一位堅定的查維斯主義者，她並沒有正式被稱為委內瑞拉的第一夫人，而是委內瑞拉的第一戰士。」
在查維茲執政時期，佛羅雷斯就掌控全國司法體系，安插大量自己人擔任法官和司法人員，靠著操控司法讓判決對馬杜洛有利，並成為追殺政敵的有力工具，在權力圈中佛羅雷斯既受尊重又令人恐懼。
被視為委國貪腐結構中的核心，堪稱比馬杜洛更精明又更髒，有油水可撈絕不放過，甚至有調查顯示，佛羅雷斯家族涉及多起貪腐疑雲，甚至直接接管首都卡拉卡斯一整條豪宅街，如今夫妻雙雙被捕，成也是她敗也是她。
佛羅雷斯過往累積的權力與爭議，恐怕也成為政權瓦解的關鍵因素，美方如今指控夫婦倆，包括走私販毒及暗殺政敵等4項罪名。
