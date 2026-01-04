美軍逮馬杜洛後 馬斯克挺委內瑞拉民眾！星鏈提供限時免費網路

馬斯克。（圖／翻攝自X／elonmusk）

美國總統川普（Donald Trump）近日對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕總統馬杜洛，並將其夫婦押回美國。對此，由馬斯克（Elon Musk）創辦的科技公司星鏈（Starlink）宣布，即日起至2月3日止，將在委內瑞拉提供免費衛星網路服務，以慶祝該國家擺脫殘忍的暴君。

綜合外媒報導，星鏈透過社群平台X發文表示，即日（1月4日）起至2月3日，提供委內瑞拉免費寬頻服務，更強調在此期間「確保委內瑞拉人民能持續保持網路連線」。馬斯克（Elon Musk）轉發該貼文，並直言此舉是為了支持委內瑞拉人民，慶祝他們擺脫殘忍的暴君，是一件令人感動的事情；隨後馬斯克又發文，祝福委內瑞拉之後能繁榮昌盛。

據外媒《CNN》報導指出，委內瑞拉部分地區在3日傳出無法連結當地網路，被推測與美軍行動導致停電有關。不過在馬杜洛上任後，當地網路審查嚴格，甚至一度封鎖民眾使用Facebook、YouTube、Instagram 和其他平台。

美國於1月3日凌晨對委內瑞拉發動突襲軍事行動，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子、第一夫人佛洛雷斯（Cilia Flores）。兩人被美軍直升機載離首都加拉加斯，轉送至加勒比海某處，並登上美國海軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）軍艦。

美國總統川普隨後在社群平台公布馬杜洛被捕後的首張照片，引發國際高度關注。馬斯克也轉發該貼文，並向川普表示祝賀，稱此舉是「世界的勝利，也是對所有邪惡獨裁者的明確警告」。

除此之外，川普則進一步表示，在確保「安全、適當且審慎的政治過渡」完成前，美國將暫時「接手管理」委內瑞拉事務。他透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）已與委內瑞拉副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）進行接觸，並稱對方展現高度合作意願。

不過，委內瑞拉方面強烈反彈，宣布進入全國緊急狀態，並譴責美方的「軍事侵略行為」。委國副總統強調，馬杜洛仍是委內瑞拉唯一合法領導人，國內局勢恐持續動盪。

