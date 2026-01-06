即時中心／徐子為報導



美國3日空襲委內瑞拉並成功抓捕該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，一改往常對媒體的敵意態度，川普政府官員罕見向媒體致謝。據悉，《紐約時報》及《華盛頓郵報》事前就得知計畫，但為避免危及美軍安全，選擇不提前公開報導，曝光此事。





美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日在《ABC》「本週」（This Week）節目中表示，政府事前沒向國會透露行動訊息，因為「消息會外洩」，可能影響行動時的安全。不僅如此，盧比歐還透露：「其實一些媒體早就收到外流的消息，但為了這個原因而按下不提。…我們感謝他們這麼做，否則可能會有人命因此喪失—美國人的性命。」



媒體《中央社》編譯《Semafor》報導指出，「熟悉政府與新聞機構溝通情況的人士」透露，紐時、華郵均在事前就得知突襲計畫，但為避免讓美軍人員陷入險境，選擇暫不報導。不過，這2家媒體今（6）天都拒絕評論、證實該消息。



長期在華郵跑國安新聞、現於馬里蘭大學（University of Maryland）任教的普利斯特（Dana Priest）表示，基於美軍任務安全而壓下相關訊息，是美國新聞機構的例行做法，且即使是在事發後，華郵仍會詢問政府單位，透露某些細節是否會讓人陷入危險。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／美軍逮馬杜洛「計畫早外流」 盧比歐罕見感謝2媒體「未搶先報導」

更多民視新聞報導

跟進美軍及盟邦 國防部精進機密標示刪除【無】

謝長廷接任台日協會長 郭智輝發聲了

陳昭姿不受限「2年條款」留任立委？黃國昌親曝她離職時機

