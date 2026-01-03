美軍進攻委內瑞拉 大陸外交部提醒公民暫勿前往委國

美軍於3日進攻委內瑞拉後，美國總統川普宣布已經抓獲委內瑞拉總統馬杜羅與夫人，已帶離委內瑞拉，對此大陸外交部晚間表示「美國對委內瑞拉實施軍事打擊，委安全風險顯著上升」，提醒大陸公民近期暫勿前往委內瑞拉。

大陸外交部領事司3日晚間透過微信等平台，提醒大陸公民近期暫勿前往委內瑞拉，通告中提到「1月3日，美國對委內瑞拉實施軍事打擊，委安全風險顯著上升」。也呼籲已在當地人員和機構密切關注當地安全形勢，切實加強防範措施和應急準備，非必要，不外出，務必遠離衝突或敏感地區。

稍早新華社指出從在委內瑞拉的多家陸企獲悉，委內瑞拉遭美軍轟炸後，在委內瑞拉陸企人員暫無傷亡情況。

不過截至目前大陸外交部尚未針對這起事件對外做出評論。

在美軍空襲委內瑞拉的前一天（2日），馬杜羅甫在官邸觀花宮接見到訪的大陸政府拉丁美洲和加勒比事務特別代表邱小琪一行。港媒星島日報援引委內瑞拉華僑華人聯合總會等網站消息指，陸方代表團成員除邱小琪外，還包括駐委內瑞拉大使藍虎等。馬杜羅表示，很高興見到邱小琪，並感謝大陸領導人的「兄弟情誼」。邱小琪則指出，兩國是「經得起考驗的戰略夥伴」。

另，雙方外長在去年12月17日曾通電話，大陸外交部發言人郭嘉昆也在12月18日的記者會上，就美國加大對委內瑞拉施壓，表示大陸反對一切單邊霸凌行徑，「相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場」。大陸支持委方關於召開聯合國安理會緊急會議的要求。12月24日大陸駐聯合國副代表孫磊在聯合國安理會緊急會議上表示，美方行徑嚴重侵犯他國主權、安全和合法權益，嚴重違反《聯合國憲章》和國際法，威脅拉美和加勒比地區和平與安全。他呼籲美方立即停止有關行動。

共軍對台軍演後，12月29日委內瑞拉曾發布政府公報，譴責美國批准大規模對台灣軍售。公報表示，美方行徑違反自身承諾，「公然干涉中國內政，侵犯中國國家主權和領土完整，威脅亞太地區和平穩定」。委方聲稱「堅定支持中國政府和人民為實現國家統一所做努力」。

大陸與委內瑞拉是「全天候戰略伙伴關係」，馬杜羅曾於2023年9月訪問大陸，並在去年5月於俄羅斯紅場閱兵期間與大陸國家主席習近平會見，據陸方通稿，當時習近平指出，雙方在國際風雲變化中結下鐵杆友誼。大陸將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定，願同委方持續深化各領域務實合作。馬杜羅感謝大陸一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助。

