美軍遇襲喪生！川普誓言報復 啟「鷹眼打擊」對敘利亞IS發動大規模空襲

記者蒲世芸／綜合報導

據路透社19日報導，美國軍方證實，已對敘利亞境內數十處激進組織「伊斯蘭國」（IS）目標發動大規模報復性空襲，以回應日前造成美方人員死傷的攻擊事件。美國官員指出，這波行動鎖定IS戰鬥人員及相關設施，展現美方「絕不姑息」的態度。

川普對美軍人員遭攻擊事件，誓言要展開報復。（圖／翻攝自X平台 @ElectionWiz）

美方誓言報復

事實上，美國主導的聯軍近幾個月來已持續在敘利亞境內，對疑似激進組織「伊斯蘭國」分子展開空襲與地面行動，部分行動也有敘利亞安全部隊參與。

美國總統川普日前曾放話，針對13日在敘利亞發生、導致美國人員喪命的疑似IS攻擊，美方「一定會報復」。川普在Truth Social發文表示：「由於IS在敘利亞殘忍殺害勇敢的美國愛國者，我在此宣布，美國正如我所承諾，正在對負責此事的兇殘恐怖分子實施極嚴厲的報復。我們正對敘利亞境內的IS據點展開強力打擊。這是一個血流成河、問題重重的地方，但只要能根除IS，仍然擁有光明的未來。」

如今美軍行動正式展開，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，此次攻擊行動代號為「鷹眼打擊行動」（OPERATION HAWKEYE STRIKE），目標包括「IS戰鬥人員、基礎設施與武器據點」。赫格塞斯直言：「這不是戰爭的開始，而是復仇的宣告。」他強調，「今天，我們追獵並殲滅了敵人，而且數量不少，我們還會繼續下去。」

川普也在社群媒體發文指出，敘利亞政府「完全支持」這次行動，美方正進行「非常嚴厲的報復」。另有美國官員透露，此次空襲行動共擊中敘利亞中部超過70個目標，出動F-15、A-10戰機，以及阿帕契攻擊直升機，並發射海馬斯（HIMARS）火箭。

敘利亞政府支持美方行動

敘利亞外交部隨後發表聲明，重申政府「堅定打擊伊斯蘭國的承諾」，並強調不會讓IS在敘利亞領土上有任何「安全避風港」。

根據美軍說法，13日在敘利亞中部古城巴邁拉（Palmyra），一名攻擊者對美軍與敘利亞部隊組成的車隊發動襲擊，造成兩名美國陸軍士兵與一名當任翻譯的美國平民喪命，另有三名美軍士兵受傷，攻擊者隨後遭擊斃。目前仍約有1,000名美軍駐紮在敘利亞。

敘利亞內政部指出，這名攻擊者為敘利亞安全部隊成員，疑似同情伊斯蘭國而發動相關行動。

而敘利亞現任政府由前反抗軍主導，於去年結束長達13年的內戰、推翻前總統阿塞德（Bashar al-Assad）後上台，政府內部也包含曾隸屬蓋達組織、但已與其切割的成員。目前敘利亞持續與美國主導的聯軍合作打擊「伊斯蘭國」，雙方上月更達成合作協議，當時敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）親赴白宮，與美方進行會談。

