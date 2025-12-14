美軍運輸機日本飛3分鐘折返 張延廷驚爆：情況非常少見

東亞局勢持續升溫之際，美軍一架軍用運輸機近日在日本上空出現「神秘3分鐘飛行」，引發外界高度關注。根據英國《每日郵報》（Daily Mail）11日報導指出，一架駐紮於日本神奈川縣厚木海軍航空基地的美國軍用運輸機短暫升空後隨即返航，任務目的成謎。對此，前空軍副司令張延廷12日就判斷，這種情況「非常少見」。他分析，最有可能的原因仍是飛機本身出現問題，尤其是發動機異常的機率最高。

根據航班追蹤資料顯示，這架美國海軍波音C-40「快艇」（Clipper）運輸機於美東時間清晨5時21分起飛，朝西南方向飛行，但僅約3分鐘後便折返原基地。厚木基地為美國海軍在太平洋地區的重要據點之一，由美國海軍與日本海上自衛隊共同使用，其任何異常動態皆格外引人側目。

該事件發生時，東亞空域緊張情勢明顯升高。美日戰機10日才進行聯合演訓，以回應中俄近期軍事動作；9日中俄轟炸機更曾聯合巡航、接近日本西部空域，東京當局隨即緊急出動戰機因應。此外，中國大陸軍機6日於國際空域以火控雷達「鎖定」日本戰機，也使中日關係再添變數。

針對美軍運輸機「飛3分鐘即折返」的異常狀況，前空軍副司令張延廷12日在中天節目《頭條開講》中直言，這種情況「非常少見」。他分析，最有可能的原因仍是飛機本身出現問題，尤其是發動機異常的機率最高。

張延廷指出，若飛機起飛後出現故障，第一時間折返原基地是最安全的選擇；天氣因素的可能性相對較低，反而需高度懷疑是否發生發動機吸入異物的狀況。他解釋，C-40屬於雙發動機機型，發動機位於機翼下方，起飛階段若吸入鳥類、石頭或跑道碎屑，極易造成損傷，必須立即返航檢查。

至於是否為人為因素，張延廷也不排除在緊急任務或繁忙狀況下，可能出現程序疏失或物品遺漏，但他強調，綜合判斷仍以機械、特別是發動機問題的可能性最高。

據了解，C-40運輸機為波音737-700商用客機的軍規改良型，主要負責運輸軍政高層與重要人員，機上人員身分目前尚未對外公開。C-40運輸機最多可搭載121名乘員與8個貨盤，最大載重約4萬磅，最高時速約530英里。截至2025年，美國海軍共擁有17架現役C-40A，單價約7000萬美元，屬於重要的中型軍事運輸平台。

