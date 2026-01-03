美軍閃擊委內瑞拉 中國外交部：強烈譴責

▲美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。委內瑞拉街頭軍警持槍巡邏。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）今（3）日對委內瑞拉發動突擊，並宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。對此，中國外交部發表聲明表示，「深表震驚、強烈譴責」。

中國外交部晚間以答記者問方式發布新聞稿，針對美軍在委內瑞拉實施軍事行動並抓走馬杜洛夫婦，中國外交部表示，「對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責」。

廣告 廣告

中國外交部強調，「美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

中國特使2日晚間才與馬杜洛會晤

▲馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓走前的最後一個公開行程就是會晤中國代表國。（圖／翻攝自馬杜洛臉書）

事實上，中國拉美事務特別代表邱小琪2日晚上才與馬杜洛會晤，邱小琪重申「中國和委內瑞拉是久經考驗的戰略夥伴」，馬杜洛則對中國的支持表示感謝，結果幾個小時後美軍就發動攻擊，馬杜洛被抓回美國，讓中國顯得頗為尷尬。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

剛見完中國特使就出事！馬杜洛喊與中國聯盟有保障 下一秒被抓走

美軍「滿月之夜」出任務！川普證實無人陣亡 軍事專家認不尋常

馬杜洛遭美軍活抓！CNN：川普行使權力「不受拘束」再創新高度