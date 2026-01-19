美軍閃擊活捉馬杜洛 共軍能力差一級難倣效

美國閃電突襲委內瑞拉，並活捉總統馬杜洛，外界擔憂中國會不會效仿美國，對台灣總統發動類似行動。前美國國防部官員胡振東則表示，美軍在中東的作戰方法，多國已經學習，因此美軍改採多領域作戰模式，全方位嚇阻解放軍。至於解放軍會不會用同樣方式對付台灣，胡振東認為，台灣訓練系統比委內瑞拉強，而美國用閃電方式攻擊委內瑞拉，解放軍還無法達到這個程度，因此不會對台灣造成威脅。

川普高舉唐羅主義 美不放棄印太戰略

中國解放軍攻台，台灣是守方佔有優勢，胡振東解釋，中國不像俄國攻烏克蘭那樣有山林可藏，台灣有長達200公里的台灣海峽，可藉防空飛彈保護，對犯台共軍發射反艦及防空飛彈進行獵殺。台灣有疑美論，但中國大陸卻沒有，胡振東說，這是因為中國算準美國會介入，不用懷疑，反倒是台灣部分人鼓吹美國不會派軍來，顯然有違美國利益。

