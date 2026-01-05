美軍閃電生擒馬杜羅...中國官媒酸不像美國輕易訴諸戰爭...惹武統學者急痛斥：抓不了賴清德還諷刺川普，真不要臉！

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，迅速將該國左翼獨裁總統馬杜羅夫婦，引發全球高度矚目，尤其與馬杜羅政權相當親密的俄羅斯、伊朗和中國紛紛跳出來抗議。對此，中國官媒新華社旗下微信帳號「牛彈琴」卻稱，中國是真正的和平國家，不到萬不得已，不會輕易訴諸戰爭，與美國完全不同。而此番言論直接惹怒武統學者李毅，在影片中砲轟「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普，你真不要臉！我他X真不好意思！」

據悉，美軍3日凌晨搭載精銳部隊的直升機突入委內瑞拉，從機降到完成生擒馬杜羅夫婦，任務時長僅30分鐘左右。牛彈琴即於4日發文，表示全世界現在都已看清美國真面目，展現強悍武力，卻徹底「喪失道義光環」，埋葬所有盟友對美國的信任。



有中國網友問及，美國都能對一個主權國家執行斬首行動，那對於「寶島」是否也能如法炮製、活捉總統賴清德？牛彈琴卻宣稱，中國是一個真正的和平國家，不到萬不得已，不會輕易訴諸戰爭，更何況戰爭有正義和非正義，他們肯定是正義亮劍，與美國完全不同。



對此，長期反美和鼓吹武統台灣的李毅當天也在其YouTube頻道發片，畫面中氣急敗壞斥責牛彈琴，批其說詞太膚淺，所謂成王敗寇，歷史是勝利者寫的。



李毅痛罵：「人家特朗普現在這叫不戰而屈人之兵啊，大軍壓境啊，城下之盟啊，奇兵突襲啊，射人先射馬，擒賊先擒王，高啊！你趕緊學啊！你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普，你真不要臉！我他X真不好意思，我忍了半天了，他X的不要臉，你他X的台灣多長期間都沒統一了？」此片段一出，迅速在網上引起熱議。

(圖片來源：李毅YouTube)

