美軍阿帕契墜荷莫茲海峽附近 川普：飛行員安然無恙

曾擔任兩屆彰化縣黨部主委的前彰化市長邱建富，日前曾預告要脫黨參選彰化縣長，今（9）日親自前往黨部遞交退黨申請書，正式告別近40年黨齡。邱建富痛批「現在的民進黨只剩下派系利益」，現在的民進黨已經不是當年那個大鳴大放、包容多元聲音的民主政黨，基層黨員的聲音越來越難被聽見，黨內民主討論空間也持續壓縮。他也宣布，將以無黨籍身分參選彰化縣長。邱建富今日親赴黨部完成退黨......

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