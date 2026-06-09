美軍阿帕契直升機不明原因墜落荷莫茲海峽附近 2飛行員獲救

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一架美軍AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機9日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近執行任務時發生事故墜落，機上兩名飛行員隨後獲救，並未受傷。美國總統川普證實兩人平安無事，強調相關調查報告將於近期公布。

一架美軍AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機9日在荷莫茲海峽附近執行任務時發生事故墜毁。

飛行員平安獲救

川普在紐約甘迺迪國際機場向媒體表示：「飛行員都很好，沒有人受傷，我們明天會發布報告。」不過他並未進一步說明事故原因。

根據多家媒體引述消息人士報導，失事的是一架美國陸軍阿帕契攻擊直升機。事故發生後，搜救人員迅速趕赴現場，成功救出機上兩名飛行員。至於直升機墜毀原因，目前仍未明朗。初步調查正朝多個方向進行，包括是否遭到敵方火力攻擊、機械故障或其他技術因素所致。

廣告 廣告

事件發生之際，中東局勢持續緊張。荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，近期因美國、伊朗及以色列之間的衝突升溫而成為國際關注焦點。美軍與伊朗軍方近來在波斯灣及周邊海域多次發生軍事對峙，區域安全風險持續升高。

由於事故地點鄰近敏感海域，外界高度關注是否涉及敵對行動。不過截至目前，美國國防部尚未證實直升機是否遭受攻擊，也未公布更多技術細節。

分析人士指出，若最終證實事故與敵方火力有關，恐進一步加劇美伊之間原已緊繃的關係；若屬機械故障，則可能引發軍方對相關機隊維修與安全程序的檢討。美軍預計在完成事故調查後，對外公布完整報告。

更多中天新聞網報導

回應阿帕契直升機遭擊落 美軍對伊朗發動新一波「對等打擊行動」

習川會後驚人改變！最新數據揭：認同「美中關係較好」激增12.5%

NBA/看總冠軍戰看到打瞌睡 川普預計不會去看G4