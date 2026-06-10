美軍阿帕契直升機墜毀 軍武迷狂追「伊朗用什麼打的」

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美軍阿帕契攻擊直升機究竟為何墜落，美伊雙方都模糊以對，反而使得軍武迷更加好奇。

美軍AH-64「阿帕契」攻擊直升機，在荷莫茲海峽附近墜落，美國總統川普堅持遭伊朗擊落，並對伊朗展開新一波空襲行動。但到目前為止，美軍仍未公佈調查結果，而且伊朗也說得模模糊糊，迴避核心問題，使得這起事件疑點重重。（葉柏毅報導）

據路透社報導，美軍中央司令部證實，這架阿帕契直升機，當時正在阿曼外海附近執行巡邏任務，隨後墜入海中，兩名機組員彈射逃生，約兩小時後獲救，目前情況穩定。美軍只表示，事故原因仍在調查中，目前還無法斷定直升機墜落的確切原因。

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儘管如此，美國總統川普已經認定，這起事件就是伊朗所為，是伊朗故意鎖定攻擊這架阿帕契直升機，川普並且下令美軍空襲回應。不過軍事觀察人士指出，如果直升機確實是遭擊落，通常會伴隨雷達鎖定紀錄，或是其他確鑿證據，但目前不管根據美伊兩方所公開的資訊，仍然無法判斷實際過程。

即使美方已經展開軍事回應，但外界關注焦點仍然在於，這架美軍主力攻擊直升機究竟是遭伊朗飛機或無人機擊落，還是與無人機碰撞，或者是由於其他原因墜海。直到美軍公布調查結果前，這架阿帕契直升機究竟是為什麼會墜毀的，仍然會是外界想積極挖掘答案的疑問。

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