美軍阿帕契直升機墜海後 美伊互襲擴及多國
（德國之聲中文網）美國總統川普指控伊朗在霍爾木茲海峽擊落一架美軍阿帕契（Apache）直升機，美國週二（6月9日）對伊朗發動空襲；作為回應，伊朗週三也對巴林、約旦與科威特等美軍駐地發動攻擊。
美軍的空襲於週二下午展開，美國中央司令部（CENTCOM）於當晚約9時表示行動已結束。美國中央司令部週二在社群平台X表示，此次打擊目標包括霍爾木茲海峽附近的伊朗防空系統、地面指揮站以及監視雷達設施。美軍並形容，這次行動是對近期美軍部隊及商船遭襲的「合理回應」。
伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）則在社群平台X表示，伊朗軍隊「將對任何攻擊或威脅予以回擊......如果你們想確保自身安全，就離開我們的地區。」
伊朗官方媒體報導，位於霍爾木茲海峽的格什姆島（Qeshm）及港口城市西裡克（Sirik）遭到襲擊。報導引述
當地居民及消息人士稱，鄰近的阿巴斯港（Bandar Abbas）以及靠近霍爾木茲海峽入口的賈斯克地區（Jask）也傳出爆炸聲。
隨後，伊朗週三展開反擊，稱已對巴林和科威特發動攻擊；伊朗還聲稱襲擊了約旦境內一處駐有美軍的空軍基地。
伊朗革命衛隊表示，已使用無人機攻擊美國駐巴林的第五艦隊，並用遠程飛彈攻擊位於約旦的美軍阿茲拉克基地（Al-Azraq Air Base）內4處目標。伊朗媒體報導稱，攻擊目標包括F-35戰鬥機機庫及指揮控制中心。
伊朗革命衛隊並警告，若美國進一步發動攻擊，伊朗已準備好作出「毀滅性且決定性的」回應。
約旦武裝部隊週三表示，已成功攔截並擊落5枚自伊朗發射、飛往阿茲拉克地區的飛彈；攔截行動產生的碎片墜落在約旦境內，但未造成人員傷亡或財產損失。
另一方面，科威特軍方總參謀部在社群平台X表示，其防空系統正在攔截「敵對空中目標」。不過，軍方並未說明這些目標的來源，也未透露相關目標是否與當前美伊衝突有關。
巴林內政部則表示，當局已發布空襲警報，呼籲民眾前往安全地點避難。巴林國王媒體顧問稍後在X發文稱，防空系統已成功攔截伊朗攻擊。
川普稱「不是什麼大事」
一名匿名美國官員表示，擊落阿帕契直升機的是一架伊朗無人機。美軍表示，事發時這架直升機在阿曼外海巡邏，墜海後後由美國海軍水面無人艇發現並救起兩名機組人員。
目前尚不清楚這起碰撞是否為蓄意事故，美國官方聲明表示事故正在調查中。
伊朗官方媒體引述軍方消息人士表示，過去24小時內，伊朗並未在霍爾木茲海峽進行任何攻擊性空中軍事行動。
美聯社報導指出，AH-64阿帕契武裝直升機是美軍的關鍵資產，美軍利用這些直升機封鎖伊朗原油運輸和油輪，試圖以此迫使德黑蘭達成協議。阿聯酋也曾使用此種直升機擊落伊朗無人機。
川普在接受《華爾街日報》電話訪問時表示，直升機遭擊落事件「不是什麼大事」，並強調機上兩名飛行員均未受傷。
不過，分析認為，這起事件恐進一步衝擊和平談判進程，也使重啟霍爾木茲海峽航運的努力更加困難。霍爾木茲海峽是全球石油及大宗商品運輸的重要通道。
川普多次表示，美伊雙方已接近達成協議，但自4月初脆弱停火生效以來，實際進展有限。
（綜合報導）
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作者: 周依恩 (路透社、法新社、美聯社等)
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