美軍阿帕契直升機墜海！無人艇首度立大功成功救回2飛行員
美軍阿帕契直升機墜海！無人艇首度立大功成功救回2飛行員
一架美軍阿帕契攻擊直升機於阿曼海岸附近墜毀，美國海軍首度出動海上無人艇執行搜救任務，並在兩小時內成功救起兩名飛行員。川普隨後證實兩人狀況良好，目前墜機原因仍由軍方調查中。
根據路透社（Reuters）報導，美國中央司令部（CENTCOM）證實，一架 AH-64 阿帕契（Apache）攻擊直升機於當地時間週二凌晨 3 點左右，在執行區域巡邏任務時，意外墜毀於阿曼（Oman）海岸附近的領海。雖然該區域情勢因美國與伊朗間的緊張關係而顯得敏感，但軍方目前尚未說明墜機的具體原因。
這次救援行動最受矚目之處在於「首度由無人系統完成搜救」。美國海軍第五艦隊（5th Fleet）旗下的第 59 特遣隊（Task Force 59）長期致力於將無人系統與人工智慧（AI）整合至日常海上作業，此次成功的搜救行動展現了無人技術在極端環境下的實戰價值，標誌著軍事科技應用的新里程碑。
川普（Donald Trump）在準備返回華盛頓前向媒體表示，兩名飛行員目前「狀況良好」且無人受傷。中央司令部則採取較為謹慎的措辭，表示兩名士兵在墜機後約兩小時內獲救，目前傷勢穩定，相關單位已針對這起事故展開深入調查，以釐清是機械故障或人為因素導致墜毀。
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