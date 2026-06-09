美軍阿帕契荷姆茲海峽遭擊落 川普證實：將作出回應
國際中心／程正邦報導
中東局勢在美伊和平談判進入關鍵時刻之際再掀波瀾。美國總統川普於美東時間9日下午在社群平台「Truth Social」發表最新聲明，證實美軍一架高度精密的AH64阿帕契（Apache）攻擊直升機，在前一晚於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）執行巡邏任務時，遭到伊朗方面開火擊落。川普在文中除了對伊朗的挑釁表達強烈譴責，強調美方必須做出必要回應，同時也透露機上2名飛行員已安全獲救且均無大礙。
美軍無人無艇創下史上首例救援
根據美軍中央司令部（CENTCOM）與《華盛頓郵報》報導，這起戰損事件發生在阿曼灣與荷姆茲海峽附近的敏感水域。當時該架美軍阿帕契直升機正沿著海岸線執行海上封鎖任務，目的在切斷伊朗的原油運輸。未料直升機在深夜巡邏時突遭攻擊並墜落海面。美軍隨即展開緊急搜救，在短短2個小時內，出動了海軍第59特遣隊（Task Force 59）旗下一艘名為「海盜（Corsair）」、長約7.3公尺的無人智慧科技船艇，成功將2名在海面上漂流的飛行員救起。這是美軍史上首次由人工智慧無人載具完成的海上軍事救援行動，兩名軍人目前傷勢穩定，堪稱不幸中的大幸。
這起擊落事件之所以高度敏感，是因為自今年2月28日美以聯軍與伊朗開戰以來，全球經濟與能源供應已遭受重創。雖然雙方在4月份達成了短暫的停火協議，但近日地緣政治衝突再度死灰復燃。就在直升機遭擊落的前一天，伊朗與以色列才剛大舉互射長程飛彈，對好不容易維持的停火架構造成沉重打擊，也引發全球金融市場與原油價格的劇烈波動。
停火談判白熱化黎巴嫩拒當籌碼
儘管軍事衝突情勢惡化，川普在對記者發表談話時，依舊對美伊和平協議的談判進度表達了樂觀態度。他宣稱美伊雙方正處於達成強大協議的最後關頭，只要不受到無知與愚蠢的阻礙，最快有機會在2至3天內正式簽署和平條約，屆時被伊朗長期掐住的全球能源命脈荷姆茲海峽也將在簽約後立即重新開放。
不過，這場以外交手段斡旋和平的努力也引發了周邊國家的強烈內訌。由於伊朗當局堅持將「以黎達成停火」與「解除真主黨武裝」等條件，作為德黑蘭與華府簽署雙邊和平協議的談判籌碼，此舉引起了黎巴嫩官方的嚴厲反彈。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，便公開痛批伊朗政府將黎巴嫩的國家主權當作外交犧牲品，強硬要求伊朗立即停止干涉內政。隨著美軍阿帕契直升機證實遭到擊落，這場牽涉到美、以、伊、黎多方利益的停火談判，究竟能否在數天內順利收尾仍是未知數。
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