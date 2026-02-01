美軍阿帕契進化成「召喚師」 先放無人機小弟去探路、當炮灰
〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍最強攻擊直升機阿帕契(AH-64E)，未來不再是單槍匹馬衝鋒陷陣的孤膽英雄，而是進化成指揮無人機大軍的「召喚師」!
美國陸軍於1月23日在瑞利堡(Fort Riley)正式啟動了代號為「Foxtrot Troop」的新單位，這標誌著美軍攻擊航空戰術的重大轉型，也就是承認在現代高密度防空網下，直升機已無法安全突防，必須依靠「無人機小弟」先行探路、誘敵，由無人機承擔最高風險(等同「炮灰」角色)，才能確保飛行員的生存。
根據軍事網站《Army Recognition》報導，這支新單位的核心任務是操作「空射效應」(Launched Effects)無人機系統。這反映了美軍對未來戰場(暗指與中俄等大國對抗)的殘酷認知：面對日益精密的防空飛彈與雷達，傳統直升機若直接闖入敵區，將面臨極高的擊落風險。
因此，新戰術邏輯是「讓無人機去承受火力」。阿帕契保持在敵方防空飛彈射程外的安全區(Stand-off Range)，先釋放一波無人機衝進戰區。這些無人機不僅能充當偵察兵，更能扮演「誘餌」，故意誘使敵方雷達開機或發射飛彈，從而暴露位置。
一旦敵方防空系統上鉤，位於後方的阿帕契即可透過數據鏈鎖定目標，發射地獄火飛彈進行精準打擊；甚至無人機本身就具備自殺攻擊能力，能直接撞毀敵方雷達。
報導分析，這種「人機協同」(Manned-Unmanned Teaming)戰術，讓阿帕契從單純的火力平台，升級為戰場的「空中指揮塔」。這並非怯戰，而是以最低的人員代價維持最高的戰力輸出，透過讓廉價的無人機去消耗敵軍，換取昂貴直升機與飛行員的安全，這將是美軍破解反介入/區域拒止(A2/AD)戰略的關鍵殺招。
