美軍阿帕契遭伊朗擊落！2機組員獲救 川普震怒：美方必須做出回應
[Newtalk新聞] 中戰火持續延燒，外媒稍早披露美國陸軍一架AH-64阿帕契直升機（AH-64 Apache）墜落在關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）附近後，美國軍方表示機上兩名機組人員已獲救，美國總統川普（Donald Trump）今天證實這架直升機遭伊朗擊落，揚言美國「必須」做出回應。
綜合紐約時報、法新社、路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，川普發表聲明提到他接獲通知「伊朗人在荷姆茲海峽上空巡邏時，擊落我們其中一架極先進的阿帕契直升機」，並強調：「美國必須對這次攻擊做出回應，這是必要之舉。」這架阿帕契直升機是繼4月一架F-15戰機被擊落後，第2架在中東戰爭期間被伊朗擊落、有飛行員駕駛的飛機。
美軍中央司令部（CENTCOM）說明，這架阿帕契直升機8日凌晨3點多於阿曼海岸附近執行海域巡邏任務期間墜落，機上兩名機組員安全獲救，這次救援由無人艇執行。美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）指出，一艘美國海軍水面無人艇「在水中尋獲並援救機組人員」。
此外，一位不願透露姓名的美國官員指稱，這架在阿曼海岸附近墜毀的阿帕契直升機是在與一架伊朗無人機相撞後墜毀的，目前正在進行調查。另一位知情人士透露，這架阿帕契是被伊朗的「見證者」自殺無人機擊落的。伊朗的「見證者」（Shahed）自殺無人機以低空慢速飛行而聞名，此特點使它們比彈道飛彈更容易躲避防空系統。
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