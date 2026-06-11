美軍阿曼灣攻擊油輪釀憾事 3名失蹤印度籍船員證實身亡

美軍本週2度對違反封鎖的油輪開火，並且造成3名印度籍船員身亡，圖為美方公布對「塞特貝羅號」發射精準導引彈藥的畫面。（取自美國中央司令部X平台帳號）



伊朗再度宣布封鎖荷莫茲海峽，推升全球能源供應威脅的同時，美國對伊朗港灣的封鎖也並未落幕，且在9日再度於阿曼灣對1艘油輪進行攻擊並造成3名印度籍船員失蹤，印度官員則在11日證實3人已經在攻擊中身亡，印度政府也隨即召見美國駐新德里副代表，對此事傳達嚴正抗議。

美軍阿曼灣攻擊油輪 造成3名印度籍船員身亡

英國廣播公司（BBC）報導，美國中央司令部（USCENTCOM）9日證實，在阿曼灣進行巡弋任務的美軍，發現懸掛帛琉船旗的油輪「塞特貝羅號」（MT Settebello），試圖違反美方的封鎖，從伊朗輸出石油，且由於該船多次拒絕配合指令，因此美軍戰機對「塞特貝羅號」發射了精確導引彈藥進行攻擊，迫使船隻失去動力而無法航行。

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然而這起攻擊除了使船隻遭到損壞，也導致船上24名印度籍船員之中有3人失蹤，印度港口、航運與水道部部長索諾渥（Sarbananda Sonowal）更在11日證實，失蹤的3人都在攻擊之中遇難，除了對這起不幸的事件「深感遺憾」之外，也表示將盡快把遺骸運回印度。

印度政府表達抗議 航運工會人士質疑動武的必要性

報導指出，在攻擊發生之後，印度政府隨即召見了美國駐印度大使館副館長，表達對於美國軍事行為的嚴正抗議，這已是本週內第2起載有印度籍船員的油輪遭到美軍攻擊，8日也有1艘名為「馬里維克斯號」（MT Marivex）的帛琉籍油輪，因為同樣的理由被美軍強迫停止航行，船上24名船員隨後在阿曼軍方的協助下全數安全脫身。

根據美方統計，自從4月13日展開封鎖任務迄今，美軍已經使8艘船隻失去航行能力，並且令134艘船隻改變航行路線，印度政府則不斷要求「停止對該區域商業航運以及民用基礎建設的攻擊行為」，長期為船員權益喉舌的「印度第一線海員工會」（Forward Seamen's Union of India，FSUI）秘書長亞達夫（Manoj Yadav）則表示，自己並不相信美方對於船隻上人員國籍資訊一無所悉，強調「若船隻不服從指示，進行扣押是可行的替代方案」，並無使用高強度軍事手段的必要性。

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