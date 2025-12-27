美軍陸戰隊續留沖繩？因應「台灣有事」 移師關島計畫恐生變

圖為位於日本沖繩的普天間美軍機場。路透社資料照



據日本媒體週五（12/26）報導，最新消息指出，美國駐紮沖繩的「第四海軍陸戰團」，先前原本規劃移師關島，但如今兩岸局勢緊張，美方似乎考量「台灣有事」，內部對原本計畫提出不同意見，該部隊可能會續留沖繩基地。

據共同社報導，美國海軍陸戰隊10月更新的文件《戰力設計》指出，步兵部隊「第四海軍陸戰團」，以沖繩縣名護市等地的施瓦布軍營為據點，方針是：「繼續隸屬沖繩縣宇流麻市的美國陸戰隊第三遠征軍，維持核心任務。」

報導指出，美方原先的構想，是將第四海軍陸戰團，移師至關島，並改編為規模較小、具高度反應能力的「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），但為了應對「台灣有事」的風險，美軍內部出現歧見，先前日美雙方達成的移師關島計畫，可能出現變化。

美國陸戰隊總部接受共同社採訪時表示：「為了維持地區和平與穩定，海軍陸戰隊展現準備態勢，為應對敵方勢力，採取相應行動。」

近年來，中國迅速強化「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力，限制美軍靠近其近海，也讓美軍內部懷疑，將步兵部隊移師與台灣距離較遠的關島，可能不是正確的決定。

不過，日本官房長官木原稔本月25日在記者會上表示：「日美之間已經達成的共識，並未發生變化。」

