美軍集結加勒比海！ 川普嗆「關領空」 委內瑞拉照辦航空展

美國總統川普在社群媒體上，警告航空公司與飛行員，應該將委內瑞拉上空，以及周邊空域視為「完全封閉」。這段聲明，讓美國和委內瑞拉的緊張關係再度升溫。不過在川普發文後，委內瑞拉還特別舉行航空展，並且讓傘兵從C-130大力神運輸機上訓練跳傘，表明他們不受美軍威脅的態度。

不懼川普威脅「關閉領空」，委內瑞拉在29日舉辦航空展。（圖／達志影像美聯社）

在委內瑞拉的航空展中，戰鬥機在跑道上加速起飛，大批傘兵從C-130大力神運輸機上展現精湛的跳傘技術，贏得現場民眾熱烈喝采。一位委內瑞拉居民表示，在目前的情況下，他感到更加安全，對代表他們的人充滿信心，他們有人為他們辯護，還有訓練有素的軍人保護。

就在委內瑞拉軍民熱烈參與航空展之際，美國海軍陸戰隊的MV-22魚鷹運輸機、氣墊登陸艇等軍事裝備已經現身在委內瑞拉以北的波多黎各，對委內瑞拉施壓的意味相當濃厚。

週四晚間，美國總統川普表示美國很快就會開始在陸地上打擊毒品走私，這普遍被視為美國可能很快將在委內瑞拉境內進行軍事行動的暗示。除此之外，川普還在自己的社群媒體上發文，向所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子發出警告，要求他們將委內瑞拉上空以及周邊空域視為完全封閉。

從航班追蹤網站Flightradar24的最新狀況可以看到，委內瑞拉上空只剩下零星幾架飛機，顯示該國空域幾乎淨空，這讓美國與委內瑞拉之間的情勢更加緊張。另一位委內瑞拉居民認為這不公平，因為有些人需要為了工作、做生意或探望海外家人而飛行，而委內瑞拉人不應該為這些情況受到譴責。

根據外媒報導，兩國總統上週才剛通過電話，甚至可能面對面會晤，川普如今卻又呼籲要完全封閉委國領空。對此，委內瑞拉政府發出聲明強力譴責，稱這是「殖民主義威脅」，並指控美方再度對委內瑞拉人民施加「非法且毫無理由的侵略。」

