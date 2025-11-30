美軍集結加勒比海！ 川普嗆「關領空」 委內瑞拉照辦航空展
美國總統川普在社群媒體上，警告航空公司與飛行員，應該將委內瑞拉上空，以及周邊空域視為「完全封閉」。這段聲明，讓美國和委內瑞拉的緊張關係再度升溫。不過在川普發文後，委內瑞拉還特別舉行航空展，並且讓傘兵從C-130大力神運輸機上訓練跳傘，表明他們不受美軍威脅的態度。
在委內瑞拉的航空展中，戰鬥機在跑道上加速起飛，大批傘兵從C-130大力神運輸機上展現精湛的跳傘技術，贏得現場民眾熱烈喝采。一位委內瑞拉居民表示，在目前的情況下，他感到更加安全，對代表他們的人充滿信心，他們有人為他們辯護，還有訓練有素的軍人保護。
就在委內瑞拉軍民熱烈參與航空展之際，美國海軍陸戰隊的MV-22魚鷹運輸機、氣墊登陸艇等軍事裝備已經現身在委內瑞拉以北的波多黎各，對委內瑞拉施壓的意味相當濃厚。
週四晚間，美國總統川普表示美國很快就會開始在陸地上打擊毒品走私，這普遍被視為美國可能很快將在委內瑞拉境內進行軍事行動的暗示。除此之外，川普還在自己的社群媒體上發文，向所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子發出警告，要求他們將委內瑞拉上空以及周邊空域視為完全封閉。
從航班追蹤網站Flightradar24的最新狀況可以看到，委內瑞拉上空只剩下零星幾架飛機，顯示該國空域幾乎淨空，這讓美國與委內瑞拉之間的情勢更加緊張。另一位委內瑞拉居民認為這不公平，因為有些人需要為了工作、做生意或探望海外家人而飛行，而委內瑞拉人不應該為這些情況受到譴責。
根據外媒報導，兩國總統上週才剛通過電話，甚至可能面對面會晤，川普如今卻又呼籲要完全封閉委國領空。對此，委內瑞拉政府發出聲明強力譴責，稱這是「殖民主義威脅」，並指控美方再度對委內瑞拉人民施加「非法且毫無理由的侵略。」
更多 TVBS 報導
衝突升溫美軍艦開火！ 川普公布影片稱「擊沈委內瑞拉運毒船」
稱美軍1200飛彈鎖定委內瑞拉 馬杜洛批美軍帶來血腥威脅
萬兵待命！ 美將展開「南方之矛」打毒品恐怖份子 川普：已下決定
美「福特號」航艦駛入拉美 1.5萬兵集結 威嚇委內瑞拉
其他人也在看
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
政治清場？媒體人驚曝：黃國昌對付李有宜的手法，跟在時代力量一模一樣
民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會，並退出民眾黨，成為台北政壇熱一話題之一。媒體人詹凌瑀揭露，時力劇本重演！黃國昌為捧子弟兵，擋路者必須滾！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 9 小時前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 1 天前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
聖文森親中政黨勝選！台灣恐陷「斷交危機」？外交部回應了
台灣友邦恐再少一個？加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁27日舉行國會大選，外界原本看好掌權超過20年的友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）會繼續連任，結果卻大爆冷門，反倒是反對派「新民主黨」的傅萊德（Godwin Friday）宣布獲勝，且新民主黨立場親中，長期主張與台灣斷交。對此，外交部回應，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表政府與人民向傅萊德總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 1 小時前
挺賴清德增國防預算！王世堅指國情報告應談國家困境：若為1.25兆那不必
總統賴清德提出8年1.25兆的國防特別預算，在野黨則認為應該邀請賴清德到立法院進行國情報告。對此，民進黨立委王世堅1.25兆國防特別預算是合乎情理，他認為不必為了1.25兆到立法院國情報告，但可以邀請賴清德說明現在國家面臨的困境，這可能更恰當。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 10 小時前
宏都拉斯總統大選變「外交戰」 台灣有望逆轉勝中國｜#鏡新聞
2023年與我國斷交的宏都拉斯，將在明天(11/30)舉行總統大選，目前有三位候選人的民調支持度，不分軒輊，其中兩人更宣布，如果當選後，將會和北京斷交、恢復對台邦交。目前民調領先的候選人，分別是前副總統納斯拉亞、和前首都市長阿斯夫拉，兩人挺台立場堅定，同時也希望深化與美國的關係。鏡新聞 ・ 1 天前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前