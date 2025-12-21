美軍雙航艦齊聚印太 維繫區域穩定

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Army Recognition」20日報導，美國海軍「林肯號」（CVN 72）航艦已於11日抵達關島基地；加上正在第7艦隊轄區執行前進部署任務的「華盛頓號」（CVN 73），美軍目前在印太地區部署2支航艦打擊群，有助發揚優勢嚇阻戰力，維護區域穩定。

履行協防印太友邦承諾

美國海軍表示，「林肯號」率領的第3打擊群（CSG 3），核心主力是由第9航艦航空聯隊（CVW 9）所屬的3支F/A-18E/F戰機中隊，以及美陸戰隊第314戰鬥攻擊中隊（VMFA 314）的F-35C戰機擔綱；此外護航艦艇則是由第21驅逐艦戰隊（DESRON 21）的神盾驅逐艦「史普魯恩斯號」（DDG 111）、「麥可墨菲號」（DDG 112）與「小彼得森號」（DDG 121）擔任；艦隊接下來在關島完成整補作業後出港，投入一系列戰備訓練、多國演訓與巡弋任務。

報導分析，有鑑於中共持續加速擴張海空軍，且其航艦打擊群近日曾在西太平洋演訓，凸顯安全威脅日益升高。美軍繼「華盛頓號」於12月1日停靠關島，並於近日返回橫須賀後，加上本次「林肯號」到來，寫下自2022年以來，美軍首度同時在關島區域部署2支航艦打擊群的新紀錄，足以代表美軍對強化印太防務的高度關注。

報導還說，美國海軍已著手研擬新一輪輪換部署任務規劃，不排除「卡爾文森號」（CVN 70）航艦也將於2026年初開赴印太巡弋，可望宣示協防印太區域友邦的明確承諾，同時展現優勢防衛戰力、嚇阻中共擴張野心。

「林肯號」航艦11日抵達關島，成為繼「華盛頓號」之後，美軍近期在印太地區部署的第2支航艦打擊群。（取自美國海軍網站）