美軍電戰機在委內瑞拉附近排出「豪華陣容」 軍事行動可能迫在眉睫

美國海軍電子作戰機「咆哮者」EA-18G在12月12日於波多黎各的機場準備起飛。路透社



《華爾街日報》報導，美軍目前已經在委內瑞拉的周邊地區，進駐非常大量的電子作戰機、匿蹤戰機、加油機以及搜救直升機。如此「豪華」的陣容顯示，川普政府對委內瑞拉馬杜洛政權的軍事打擊行動，可能已迫在眉睫。

週末的該報導指出，照片和飛航數據顯示，F-35A匿蹤戰鬥機、EA-18G咆哮者電子作戰飛機、HH-60W救援直升機和HC-130J救援機正在波多黎各集結。可以為轟炸機和戰鬥機進行空中加油的加油機，也在最近幾天被轉移到多米尼加共和國。分析人士指出，這些飛機可以在任何潛在的地面攻擊中發揮關鍵作用。

廣告 廣告

這些新投入的部隊更加加強了美軍已經在委內瑞拉週邊集結的龐大軍力，包括載有數十架戰鬥轟炸機的福特號航空母艦，陸戰隊的F-35B匿蹤戰機，總計11艘軍艦組成的艦隊。

其中相當引人關注的是EA-18G。軍事網站The War Zone報導，美國海軍總共集結了6架EA-18G電戰機在波多黎各。這種電戰機在美軍執行可能的轟炸或地面任務時，將擔任癱瘓委內瑞拉防空雷達、電子通訊的任務。

而F-35A是美國空軍的最新一代戰機，整體酬載性能比起陸戰隊垂直／短場起降的F-35B更優秀，其機隊的加入大為擴充了美軍的空中戰力。

米契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長、前戰鬥機飛行員彭尼（Heather Penney）向《華爾街日報》說：「我認為正在轉移到戰區的部隊重要性在於，它們經過調整，可以進行精確、匿蹤的打擊，從而將附帶損害降到最低。它們共同協作，開闢戰場並進行精確打擊，同時把美軍的風險降到最低。當然，還部署了搜救機隊以防萬一。」

美國白宮發言人李威特週四（11日）強調，川普總統對於發動長期戰爭不感興趣。專家也指出儘管美軍集結了龐大的兵力，川普也不排除對委內瑞拉展開地面行動，但如今集結的美軍並不足以攻佔整個委內瑞拉。

因此，更有可能發生的是針對指揮層、能源關鍵設施的精準空襲打擊，從加油機、EA-18G電戰機到F-35以及福特號的艦載機隊，都非常適合執行這樣的任務。美軍艦隊也可以發射戰斧巡弋飛彈進行精準攻擊。

不過也有分析人士認為，美國可能並不會真正軍事攻擊委內瑞拉，而是切斷委內瑞拉的石油出口。美軍先前已經空降查封了一艘非法運送委內瑞拉原油的油輪，油輪已經開始避免進入委內瑞拉港口。

曾任委內瑞拉石油部副部長，目前向委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）提供顧問建議的羅梅洛（Evanan Romero）說：「如果你切斷石油運輸，我們講的就會是真正的（馬杜洛政權）崩潰。」

更多太報報導

美再施壓委內瑞拉！擴大制裁六艘油輪 專家：絕佳威懾手段

假髮喬裝、夜闖10崗哨、美戰機「護送」 馬查多驚心逃亡過程曝

緊張升溫！川普強扣油輪 委內瑞拉批「國際海盜行為」