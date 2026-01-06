美軍非法入侵委內瑞拉！學者示警：世界秩序正進一步滑向無政府狀態

委內瑞拉常駐聯合國代表於5日在聯合國總部出席安全理事會會議。（圖／達志／美聯社）

分析人士警告，美國於美東時間3日對委內瑞拉發動的軍事攻擊，可能進一步削弱國際機構的權威，並加速全球軍備競賽的進程，其中1名分析人士甚至形容，華府此舉等同為聯合國（United Nations）開出1張「死亡證明」。

據《南華早報》報導，美軍3日在1次出其不意的精準行動中入侵委內瑞拉，並綁架了該國領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，2人隨後被押往紐約（New York）拘留。美國總統川普（Donald Trump）隨後表示，美國將在可預見的未來接管這個南美國家及其石油產業。接著他又在4日警告稱，如果馬杜洛政府的其餘成員不配合美方「修復」委內瑞拉的行動，美國可能會發動第2次軍事打擊。

廣告 廣告

根據聯合國的聲明，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，他對美國的軍事行動「深感震驚」，並認為此舉對該地區產生「令人憂慮的影響。」古特雷斯「還對國際法規則未獲尊重一事深表關切」，「無論委內瑞拉局勢本身如何，這些事態發展都構成了1個危險的先例。秘書長持續強調，所有國家都必須全面尊重國際法，包括《聯合國憲章》（UN Charter）。」

在聯合國官員強調各國應尊重國際法之際，聯合國安全理事會（Security Council）應哥倫比亞的請求，於5日召開緊急會議。與此同時，中國外交部發言人林劍表示，中國支持召開此次會議，並支持聯合國安理會「依照其授權發揮應有作用。」他補充：「中國願與國際社會一道，堅定維護《聯合國憲章》，堅守國際道德底線，捍衛國際公平與正義。」

近年來，全球對聯合國處理國際爭端的信心正在下滑，各國持續公開呼籲強化聯合國的角色並推動制度改革。分析人士指出，委內瑞拉危機可說是對這個本已威信受損的國際機構的1記重擊。

大陸華南理工大學（South China University of Technology）公共政策研究院執行院長郭海形容，川普政府對委內瑞拉的攻擊，猶如為聯合國簽發1張「死亡證明」。他補充，華府的行動已嚴重削弱聯合國的權威與效能，「自冷戰結束以來，聯合國已經顯示出無法阻止大國的單邊主義，包括俄羅斯在烏克蘭的行動。作為1個集體安全機制，聯合國的權威基本上是蕩然無存。這起最新事件再次證明，它無法作為1個有效的集體安全體系，來約束大國的單邊行動。」

川普政府將此次美國的入侵，描述為針對1名威權領導人的反毒行動，而這也是數十年來美國在拉丁美洲（Latin America）最直接的1次軍事介入之一。

郭海指出，美國等大國已「事實上從聯合國抽身」，雖然聯合國仍能解決部分國家間的爭端，但要約束大國行為正變得愈來愈困難，「聯合國不會消失，但作為集體安全機制的權威無疑已被削弱。未來，它的地位將有點像世界貿易組織（World Trade Organization），其許多規則將被視為參考……而非具有約束力的爭端解決機制。」

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）外交政策副教授駱明輝表示，美國軍事行動對聯合國造成的影響仍有待觀察，但該機構因缺乏執行力，早已在許多人眼中失去可信度。他補充，委內瑞拉危機將「進一步強化這樣的看法，即當國家利益受到牽動時，大國將選擇繞過，甚至直接無視聯合國。」

駱明輝分析：「透過聯合國解決或調停爭端並非不可能，但如今要想像美國會在其中扮演這樣的角色，正變得愈來愈困難。」他也指出烏克蘭與俄羅斯、以色列與加薩，以及泰國與柬埔寨之間的衝突，「真正具有最大影響力的，仍然是大國本身。」

至於中國，駱明輝表示，他預期北京將把這起事件視為美國背離國際秩序的進一步證據，而他形容該秩序正遭到忽視，並處於「慢性死亡」的狀態。

近年來，北京日益將自身定位為多邊主義與既有世界秩序的捍衛者，「中國將看到新的機會，把自己鞏固為美國的替代者，並領導全球南方（Global South），」駱明輝補充，「我預期將看到更多倡議、論壇與制度的出現。」

在美軍行動後不久，中國外交部譴責美國對委內瑞拉的攻擊是「公然對主權國家使用武力」，並表示這些「霸權行徑……嚴重違反國際法與委內瑞拉的主權。」4日，中國外交部長王毅在北京與巴基斯坦外長會談時，也指責美國扮演「國際警察」的角色。

郭海指出，全球各國如今可能感到有必要強化自身安全，進而引發軍備競賽加速。他提到，在委內瑞拉危機發生前，日本與東南亞國家就已增加安全投資，特別是在川普2.0政府似乎正退出其傳統全球領導角色的背景下，「各國只能依靠自己，或依靠其所在區域內的大國，來建立自身的安全。」

郭海所屬研究院於4日發表的1篇評論中指出，華府對委內瑞拉的攻擊及推翻馬杜洛，顯示「世界秩序正進一步滑向『封建化』，甚至無政府狀態」。他警告稱：「川普政府直接綁架外國元首的行為，已為各國潛在的激進軍事主義亮起了『綠燈』。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

健康拉警報2／韓啦啦隊女神每天只睡2小時 「皮蛇」上身眼周痛如灼燒