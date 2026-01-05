美軍非法綁架馬杜洛！委內瑞拉臨時政府表態了

委內瑞拉副總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）。（圖／達志／美聯社）

1名委內瑞拉（Venezuela）高層官員於美東時間4日表示，該國政府將繼續團結一致，力挺稍早被美國非法綁架的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。兼任該國石油部長的副總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）也強調，馬杜洛仍然是總統。

據《路透社》報導，馬杜洛目前被關押在紐約（New York）的1處拘留中心，等待5日就毒品相關指控出庭。美國總統川普（Donald Trump）於3日派軍偷襲委內瑞拉綁架馬杜洛，並聲稱美國將接管這個國家。

廣告 廣告

然而在委國首都加拉加斯（Caracas），馬杜洛政府的高層官員仍然掌權，並將馬杜洛及其妻子弗洛勒斯（Cilia Flores）的拘押形容為「綁架」。

執政的委內瑞拉統一社會主義黨（PSUV）公布了1段內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）的語音聲明。他在聲明中表示：「在這裡，革命力量的團結是完全有保障的，而這裡只有1位總統，他的名字叫馬杜洛。請不要落入敵人的挑釁。」

63歲的馬杜洛3日被拍到蒙眼、上銬的畫面震撼了整個委內瑞拉社會。這次行動被視為華盛頓自37年前入侵巴拿馬（Panama）以來，在拉丁美洲最具爭議的1次軍事侵略行動。

對此，委內瑞拉國防部長帕德里諾上將（General Vladimir Padrino）未提供具體細節，僅在國家電視台表示，美國的攻擊「冷血地」導致士兵、平民，以及馬杜洛隨扈中「很大一部分人員」死亡。他也指出，委內瑞拉武裝部隊已全面動員，確保國家主權。

與此同時，副總統羅德里奎茲雖然在委國最高法院的背書下接任臨時總統，但她強調，馬杜洛仍然是總統。由於與私營部門的聯繫密切，且深厚了解國家的經濟命脈「石油」產業，羅德里奎茲長期被視為馬杜洛核心圈中最務實的人物。不過，她公開否認了川普宣稱她願意與美國合作的說法。

川普曾在4日接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時放話，如果羅德里奎茲「不做正確的事」，她可能要付出比馬杜洛「更大的代價」。對此，委內瑞拉通訊部並未立即回應對該言論的置評請求。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）透露，委內瑞拉的下1任領導人應與美國利益保持一致，包括防止委內瑞拉石油產業落入美國對手的手中，以及遏止毒品販運。他也提到，美國目前對受制裁油輪實施的封鎖措施，正是施壓的籌碼。

他在美國廣播公司（ABC）的節目中表示：「這意味著，在符合美國國家利益以及委內瑞拉人民利益的條件之前，他們的經濟將無法繼續發展。」

委內瑞拉政府數月來不斷指控川普企圖奪取該國龐大的自然資源，尤其是石油。委國官員們也抨擊川普3日聲稱美國大型石油公司將進駐該國的言論。內政部長卡韋略痛批：「我們感到憤怒，因為一切的陰謀最終都被揭露了，他們只是想要侵占我們的石油。」

4日下午，部分馬杜洛的支持者在加拉加斯參加政府主辦的抗議遊行。示威者米哈雷斯（Reinaldo Mijares）怒喊：「這個曾被西班牙統治的國家，其人民不應投降，也不該再次成為任何人的殖民地。這不是1個失敗者的國家。」

在委內瑞拉，反對派對馬杜洛遭綁架一事保持謹慎態度，並未大肆慶祝。儘管社會氣氛緊張，一些麵包店與咖啡館仍正常營業，慢跑者與自行車騎士如常外出，也有民眾開始囤積生活必需品。

1名居住在石油城市馬拉開波（Maracaibo）的單親母親表示：「昨天我非常害怕出門，但今天我不得不出來。這件事發生時我家裡沒有食物，我必須想辦法。畢竟，委內瑞拉人早就習慣在恐懼中忍耐。」

令反對派失望的是，川普對58歲的反對派領袖、諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）得主馬查多（Maria Corina Machado）接掌政權的構想不以為然，並表示她缺乏支持。

據悉，馬查多被禁止參加2024年選舉，但她主張，其盟友、76歲的岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）在該次選舉中獲得壓倒性勝利，並因此具備民主授權出任總統，這一說法也獲得部分國際觀察人士支持。目前尚不清楚川普打算如何監督委內瑞拉，他也可能因此疏遠反對外國干預的部分支持者。

對此，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，白宮尚未說明美國將在委內瑞拉停留多久，以及可能需要多少美軍。他在《ABC》節目中指出：「美國人民擔心，這正在製造1場無止盡的戰爭，而這正是川普競選時所反對的事。」他補充，國會將考慮限制川普政府進一步行動的措施，但由於國會由川普所屬的共和黨掌控，其前景仍不明朗。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）4日發表聲明，延續川普政府自馬杜洛被捕以來的說法，將此次行動形容為1項「執法任務」，目的是迫使他面對美國在2020年提出的刑事指控，包括涉入毒品恐怖主義共謀，但馬杜洛始終否認涉及任何犯罪行為。

聯合國安全理事會（U.N. Security Council）計畫於5日召開會議，討論此次行動。此前，俄羅斯與中國這2個委內瑞拉的主要大國支持者，以及歐洲及拉丁美洲多國已對美國提出批評。儘管許多西方國家反對馬杜洛掌權，但也出現大量呼籲美國尊重國際法的聲音，尤其對綁架1名主權國家元首的合法性提出質疑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

A-Lin哼「那魯one那魯two」爆紅！ 7-11門市貼自帶BGM標語

停在路邊車格內也遭開單！車主「1疏忽」1200元沒了 網驚：第一次知道

大牙恢單第一個跨年夜「許願新戀情」 被問會再婚？她反應曝