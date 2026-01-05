美軍非法綁架馬杜洛！委國防長：多位總統隨扈及平民遭冷血殺害

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）在3日的美國軍事偷襲行動中遭到綁架。（圖／Truth Social／@realDonaldTrump）

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於美東時間4日表示，該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛勒斯（Cilia Flores）在3日的美國軍事偷襲行動中遭到綁架，導致馬杜洛隨扈及多位無辜平民遭「冷血殺害」。帕德里諾在全國電視講話中指控美國的突襲是「帝國主義侵略」，並要求全球關注委內瑞拉主權與憲法所受到的侵犯。

綜合外媒報導，突襲行動涉及無人機、直升機及戰鬥機，並伴隨導彈攻擊及斷電行動。據悉，美軍突襲了1處加固的地堡式建築，將馬杜洛帶離現場。

委內瑞拉獨立報紙《Tal Cual》援引安全部隊非官方消息稱，行動中至少有25人喪生，其中大多數為負責保護國家元首的總統第6維安營（Presidential Security Battalion No. 6）的年輕軍官與士兵，其中甚至有尚未畢業的軍事學院學員。美媒《紐約時報》則報導曾，死亡人數可能高達40人。

美國官員表示，這次突襲是經過數週策劃，由美國總統川普（Donald Trump）在佛州棕櫚灘（Palm Beach County）海湖莊園（Mar-a-Lago）批准的，持續約5小時，最終將馬杜洛及其妻子轉移至加勒比海美國海軍艦艇，隨後送抵紐約「斯圖爾特空軍國民警衛隊基地」（Stewart Air National Guard Base）。馬杜洛據悉於2020年在美國面臨毒品走私的指控，但他始終否認相關罪行。

帕德里諾在演講中強調，委內瑞拉的「玻利瓦國家軍」（Fuerza Armada Nacional Bolivariana）堅決拒絕卑劣綁架，且確認支持最高法院指示副總統羅德里奎茲（Delcy Rodríguez）接任代理總統。他同時宣布全國進入全面作戰準備狀態，要求軍警民力量「完美融合」，以捍衛國家自由、獨立與主權。

帕德里諾也呼籲「迅速釋放」馬杜洛與弗洛勒斯，並表示武裝部隊將動用「所有可用力量」維護國家安全、內部秩序與和平。

