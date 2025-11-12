美軍頻轟疑似運毒船 哥倫比亞暫停與美共享情報

（中央社波哥大11日綜合外電報導）哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天下令哥國安全部隊暫停與美國共享情報，直到川普政府停止在加勒比海打擊涉嫌載運毒品的船隻。

美聯社報導，此舉反映兩國從昔日攜手打擊販毒的盟友，走到如今關係惡化的地步。

裴卓在社群平台X發文說，哥倫比亞軍方必須立即中止「與美國安全機構的通訊與其他協議」，直到美方停止對疑似運送毒品的快艇發動攻擊；批評者形容這些攻擊等同於「法外處決」。

裴卓寫道：「打擊毒品的行動必須以尊重加勒比人民的人權為前提。」目前尚不清楚哥倫比亞將停止與美國分享哪類情報。

根據川普政府提供的數據，自8月以來，美軍在國際水域的掃毒行動已造成至少75人死亡。這些打擊最初集中在南加勒比海，最近已轉向東太平洋地區，美軍在墨西哥外海鎖定多艘船隻展開行動。

裴卓呼籲對美國總統川普展開戰爭罪調查，理由是這些行動波及委內瑞拉、厄瓜多、哥倫比亞和千里達及托巴哥共和國公民。川普政府去年10月以涉嫌參與全球非法毒品貿易為由，對裴卓和其家人實施制裁。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上個月說：「裴卓縱容毒品集團壯大，拒絕阻止販毒行動。川普總統正在採取強硬措施，保護我們的國家，同時表明我們絕不容許毒品走私進入美國。」

白宮尚未對裴卓的最新言論作出回應。（編譯：劉文瑜）1141112