美軍顧問小組進駐奈及利亞 協調反恐能量

記者丘學陞／綜合報導

美國《星條旗報》3日報導，美軍1支軍事顧問小組已進駐奈及利亞，將協助奈國打擊「伊斯蘭國」（IS）恐怖分子，展現雙方堅定防衛合作關係。

美國非洲司令部司令安德森表示，新進駐的美軍將有助強化兩國協調能量，並為奈及利亞帶來只有美國才能提供的獨特能力，協助該國推進持續多年反恐任務，有望藉此遏止IS勢力在西非地區不斷擴張。

安德森說，非洲司令部目前的任務重點，仍是與盟友合作維護區域和平穩定。由於IS等恐怖分子不僅在奈國等西非區域，也在東非如索馬利亞等國肆虐，為此美軍除協訓區域盟友加以對抗，也透過協調任務、出動戰機等對恐怖分子實施空襲，防止極端主義蔓延、危害平民。

美國政府先前對於奈國北部的基督教聚落，長期受IS侵擾與威脅表達高度關切。奈國則強調，IS攻擊不僅限於基督教平民，部分穆斯林也為其所害。去年12月，美國在奈及利亞協助下，對當地IS目標發動空襲，未來則希望由新駐奈國的美軍小組協調反恐能量，強化對恐怖主義打擊。

美方已派遣軍事小組協助奈及利亞打擊IS。圖為先前協訓奈軍的美軍官兵。（取自DVIDS網站）