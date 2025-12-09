美軍首架空中加油機進駐多明尼加 強化加勒比海反毒巡弋

美軍KC-135加油機傳進駐多明尼加共和國首都聖多明各的拉斯美利加斯國際機場，標誌美軍反毒行動進入新階段，加強加勒比海域空中監視與後勤支援。 圖：翻攝「X」@r4streando

[Newtalk新聞] 美國空軍一架KC-135加油機今（9）日凌晨悄然降落多明尼加共和國首都聖多明各的拉斯美利加斯國際機場（MDSD），成為首批進駐的空中加油機。這項部署標誌美軍反毒行動進入新階段，加強加勒比海域空中監視與後勤支援，應對日益猖獗的跨國毒品走私。

該機以呼號「DREW22」低調進入，註冊號61-0321，由飛機追蹤愛好者Eli透過空中交通管制（ATC）音頻捕捉到降落訊息。隨著灰色機身在晨霧中滑翔降落，象徵美軍空中力量正式擴大在該區足跡。目擊者指出，這是自11月底雙邊協議簽署以來，首度有加油機抵達，預計將為巡邏機提供空中補給，延長任務時間。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）於11月26日宣布，授權美軍有限使用聖伊西德羅空軍基地及拉斯美利加斯機場，進行加油、運輸設備與技術人員支援。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）當時表示，美多兩國為「技術性、臨時性」合作，聚焦打擊毒梟威脅。此前，C-17運輸機已於12月5日及7日兩度進駐，運載後勤物資。

此部署屬2025年美國加勒比海軍行動一部分，自8月啟動，動用航艦打擊群及無人機，摧毀多艘涉嫌販毒船隻，繳獲數噸可卡因。多明尼加當局強調，合作不涉地面部隊，僅限空中與海上聯合巡邏，以維護區域穩定。分析人士預期，未來數週將有更多美機輪替，強化對委內瑞拉及哥倫比亞販毒路徑的攔截。當地居民對美軍到來意見分歧，有人歡迎反毒助力，有人憂心招致戰禍。

