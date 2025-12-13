美軍首次在印度洋攔截赴伊朗中國貨船！《WSJ》：船上軍事裝備被查扣

儘管遭到聯合國制裁，伊朗仍在中國的協助下重建其飛彈能力。（圖／達志／美聯社）

《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）於美東時間12日披露，美軍在1次旨在破壞伊朗部隊重新武裝的行動中，查扣了1艘運送武器給伊朗的中國貨船。

綜合外媒報導，美國官員向《WSJ》透露，該艘貨船約在1個月前於印度洋遭到登船檢查，而船上的軍事裝備也被查扣。

這項先前未公開的行動發生在斯里蘭卡（Sri Lanka）沿岸附近，美軍行動人員一路追蹤這批武器運輸，並在攔截與查扣後，允許該船隻繼續航行。

廣告 廣告

這是多年來美國軍方首次攔截涉嫌運送武器給伊朗的中國船隻。報導並未揭露該船隻的名稱及其所有人。

另據《CNN》於10月29日釋出的報導內容顯示，儘管遭到聯合國制裁，伊朗仍在中國的協助下重建其飛彈能力。

歐洲情報來源向《CNN》表示，伊朗已接收多批貨物，其中包含超過2,000公噸的過氯酸鈉（sodium perchlorate）。

該物質既可用於民用用途，同時也是製造過氯酸銨（ammonium perchlorate）的關鍵原料。過氯酸銨是1種氧化劑，被用於固體燃料推進劑中，是建造伊朗彈道飛彈的重要材料。

今年9月底，聯合國重新啟動「對伊朗制裁的快速恢復機制」（Snapback mechanism of sanctions against Iran），目的在於遏制並防止伊朗從事任何製造核武器的行動。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

博通財報亮眼股價仍重挫11%！AI熱潮動搖科技股全面走弱

我自己的X光還要錢拿？診所收費200元引發網戰 醫師親解：不是都需要燒