美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光

即時中心／高睿鴻報導

美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。

廣告 廣告

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今（11）日在社群平台X，轉載一篇受訪者自稱委國警衛軍、目擊美委兩軍交戰情況的訪談文章。受訪者首先直言說：「行動當天，我們什麼動靜都沒聽到；我們當時正在站崗，但突然間，所有雷達系統都毫無預警地關閉。接下來，我們看到無人機，很多無人機，在我們陣地上空盤旋。我們不知道該怎麼辦」。

該警衛軍續稱，無人機出現後，有些直升機也來了，但數量很少，大概只有8架；下來的士兵人數也不多，大概僅20人左右，但裝備非常先進，「看起來與我們以前遇到的任何敵人都不一樣」。他接著形容，之後雙方交戰，但簡直就是一場屠殺，「我們有幾百人，但毫無勝算；他們的射擊精準無比、速度極快，感覺每個士兵每分鐘都能發射300發子彈。我們根本無力招架」。

快新聞／美軍驚傳用「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）已遭美軍鎖定許久，日前被逮捕。（圖／美聯社提供）

該受訪者還指，委方的武器「一點用都沒有」，因為美軍還「發射了某種東西」，感覺有點像非常強烈的聲波。「我突然覺得腦袋要從裡面爆炸了。我們都開始流鼻血、有些人甚至吐血、所有人癱倒在地，動彈不得」，他說。該警衛軍繼續說道，美軍20人毫髮無損、但瞬間殺掉委軍數百人，「我們根本無法抗衡他們的技術、武器；我發誓，從未見過這樣的景象，被那聲波之類的武器擊中後，我們甚至站不起來了」。

因此，該受訪者還心有餘悸地說：「我要警告所有妄想與美國對抗的人，他們根本不知道美國有多厲害；我親眼目睹這一切，再也不想和他們正面交鋒了，他們可不是好惹的」。

此消息雖未獲得官方證實，但李威特轉載此篇文章後，美媒《紐約郵報》也迅速跟進報導。該篇新聞指出，有位前美國情報人士曾向媒體透露，美軍多年來一直擁有定向能武器，這種武器利用微波、雷射光束等聚焦能量摧毀目標，而這次攻擊委國，可能是美方首次於實戰中使用。

媒體報導也提到，這些武器能產生下列症狀，包括「出血、行動或功能障礙、疼痛和灼熱感」。《紐約郵報》另提及，據委方估計，此次攻擊事件造成約100名委內瑞拉安全部隊人員死亡；但目前尚不清楚，其中是否有人死於這種神秘武器。





原文出處：快新聞／美軍驚傳用「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光

更多民視新聞報導

美國放話買下格陵蘭！她驚見1事「台灣將受惠」：海景第一排

加油且慢！台灣中油：明起汽柴油各調降0.2元

又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」

