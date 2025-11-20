美軍高層抵烏國討論停火方向 澤倫斯基訪土國盼借重外交手腕

美國軍方高層一行人19日已在基輔與烏克蘭國防部長什米哈爾會面，討論歷史性防務協議的落實與軍事合作。陸軍部長德里斯科預計20日在基輔，與從土耳其回國的總統澤倫斯基會面。

華府智庫大西洋理事會歐亞中心研究員狄安涅里指出，「這是川普總統第2任期以來，五角大廈最高層級的訪問烏克蘭行程。」

根據報導美國與俄羅斯可能已經私下擬定新的和平方案，內容要求基輔讓出部分領土跟武器，以及大幅縮減烏克蘭武裝部隊規模等重大讓步，但華府與莫斯科都沒有正式證實相關消息。

狄安涅里分析，「華府方面可能正與莫斯科一些對烏克蘭較持懷疑立場的對話者，合作制定一項和平計劃，我認為這是要讓烏方與其站在同一陣線，看雙方是否有可能達成某些共識，並讓烏克蘭有機會能對這份計畫提出反制意見。」

當天稍早，烏克蘭官員表示俄軍對烏克蘭西部城市特諾皮爾發動飛彈與無人機攻擊，造成26死93人受傷。人還在土耳其訪問的烏克蘭總統澤倫斯基指出，在跟土耳其總統艾爾多安對話後表示，未來將依託土耳其外交手腕與理解莫斯科的能力，探索止戰途徑。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們希望年底前恢復換囚，土耳其在這方面一直都很幫忙。」

新聞網站Axios在18日引述美俄官員並報導，川普政府一直在與俄羅斯秘密磋商，上個月在邁阿密討論一份28點的戰爭終結框架，部分內容有參考川普推動的加薩停火協議；戰爭終結框架除了涉及俄烏停火，也將涵蓋美俄關係恢復及歐洲安全議題。

