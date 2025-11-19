美軍高層突訪基輔！川普政府迄今最高層級 聚焦和平談判與無人機合作

記者蒲世芸／綜合報導

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與陸軍參謀長喬治上將（Gen. Randy George）突將現身基輔，成為川普政府至今造訪烏克蘭最高層級的五角大廈官員。這趟未事先公布的行程，也凸顯美方正尋找讓戰爭更快落幕的新途徑。

川普早前在俄烏和平談判上持續受挫。（圖／翻攝自白宮）

其中，德里斯科不僅是一名資深陸軍老將、耶魯法學院校友，他同時也是副總統萬斯的好友，如今也成為五角大廈的重要人物。

祕密行程曝光

兩人預計從當地時間19日起，陸續與烏克蘭軍方領導人、國會議員以及總統澤倫斯基會面。此時也正值俄羅斯加大對烏國民用目標的飛彈與無人機攻擊之際，西方盟友也尋找新的方式維持對烏軍援。

據《POLITICO》報導指出，兩名熟悉規劃的人士透露，這趟訪問同時是為了推動美烏之間的無人機與自主武器技術交換協議。

美方的無人機目標

美方此行的一大焦點，是與烏方討論與俄羅斯停火的各種可能，儘管莫斯科至今仍拒絕美烏提出的所有和平提議。

美軍目前設定的購買目標，是在未來兩到三年內採購100 萬架無人機，遠超美國國防產業的現有產能；對比之下，烏克蘭一年就能生產150萬架FPV無人機。

澤倫斯基政府在無人機發展上持續有重大突破。（圖／翻攝自白宮）

陸軍參謀長喬治上將強調，美軍正在模仿烏軍「快速測試、快速部署」的方式，以便更快把新科技送上戰場。

川普政府過去對烏軍援搖擺不定，還曾在白宮爆口角。儘管五角大廈高層多次出訪歐洲，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）至今仍未訪問基輔，甚至有消息顯示，他曾一度想喊停對烏軍援。

川普態度轉變

然而情勢在最近出現變化，因為川普的談判持續受挫，也讓他轉而積極支持北約，也更加投入烏克蘭軍力建設。

另外，美媒指出，美俄之間正協商一份被稱為「28點計畫」的停火框架，然而協議過程包括烏方以及歐洲盟友都未參與，也因此引發爭議。

