美軍黑科技「獅吼功」震爛委兵五臟六腑 中製殲-35竟是「7分鐘快槍俠」

政治中心／程正邦報導

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，運用定向聲波武器（LRAD），把委國衛兵震到吐血，讓外界嘖嘖稱奇。（圖／翻攝tactical-solutions官網）

這不是好萊塢科幻電影，而是真實發生在戰場上！隨著美軍逮捕委內瑞拉獨裁者馬杜洛的細節陸續曝光，一項令外界震驚的「黑科技」武器首次在實戰中展露全貌。據外媒報導，當晚駐守的委國衛兵心有餘悸表示，美軍僅派出20人，卻讓數百人的防衛軍瞬間癱瘓，現場士兵甚至出現流鼻血、嘔吐、腦部炸裂感等恐怖症狀。這場戰鬥不僅揭示了美軍隱藏多年的「定向聲波武器」，更讓外界反觀中國宣稱對標美軍的殲-35戰機，竟被央視意外自爆是「作戰僅能維持七分鐘」的致命弱點，兩軍實力落差高下立判。

美軍的定向聲波武器（LRAD），讓人想到電影《功夫》裡的包租婆武林絕學「獅吼功」。（圖／電影《功夫》劇照）

無聲的屠殺！定向聲波武器讓五臟六腑「共振碎裂」

這場行動最令人毛骨悚然的，莫過於美軍如同「氣功」般的打擊手段。財經專家邱敏寬在三立政論《新台派上線》節目中引用《紐約郵報》的訪談指出，當晚保全人員描述，天空先是出現幾架雷達偵測不到的無論機，隨後美軍精銳降臨。雖然委國士兵人數佔優，但美軍發射了一種看不見的物質。

邱敏寬生動描述：「那個保全說，感覺腦袋要從裡面爆炸，衛隊開始流鼻血、吐血，倒在地上動彈不得。這就像電影《功夫》裡包租婆的『獅吼功』，這叫定向聲波武器（LRAD）！」

科學原理顯示，這種武器利用低頻聲波（8到12Hz）引起大腦共振，導致情緒不安與休克；若頻率調整至4到18Hz，更會引發臟器共振、血管破裂甚至內臟位移，導致迅速死亡。邱敏寬直言：「古早布袋戲說的五臟六腑碎光光，現在真的在實戰中發生了！美軍20個人毫髮無傷，就端掉了幾百人的防線。」

遠程聲波裝置（LRAD）於2009年9月在匹茲堡G20峰會抗議活動中首次被用於對付美國抗議者，最初是為軍方設計，既可用作遠距離聲波廣播裝置 (AHD) 來發布指令，也可用作驅趕來襲敵人的痛苦裝置。（圖／翻攝Richmond Journal of Law and Technology）

中國殲-35自爆弱點：對標F-35竟成「作戰七分鐘」快槍俠

相對於美軍神乎其技的黑科技，北京吹捧多年的「明星軍武」卻在關鍵時刻掉鏈子。被外界視為「中國版F-35」的殲-35戰機，原本要部署在具備電磁彈射技術的「福建艦」上，近日卻被央視與軍事評論家抓包，其實力恐大打折扣。

資深媒體人鍾年晃在節目中指出，殲-35有嚴重的「心臟病」問題。由於發動機推力不足，最大推力僅約9噸，對比美軍F-35單具引擎高達14噸的驚人推力，兩者完全不在同一量級。鍾年晃分析：「這導致殲-35成了『快槍俠』，抵達作戰位置後，竟然只能作戰七分鐘就得回家！因為推力不夠，能載的油跟彈藥都比別人少。」

更諷刺的是，中國官媒近日在展示電磁彈射模擬時，竟然捨棄殲-35，改用體型巨大、隱身效果不彰的殲-20。鍾年晃直言：「這代表解放軍對殲-35的效能存疑，甚至想回頭加強殲-20的結構來代打，那當初做殲-35幹什麼？」

中國海軍第三艘航母福建艦首次公開演訓，暴露殲-35在距離航母約900公里位置時，實際可投入作戰的時間僅約7分。（圖／翻攝央視）

戰場透明度不對稱：解放軍「山寨版」難敵美國真功夫

從委內瑞拉的實戰經驗可以發現，現代戰爭已進入「戰場全透明」與「電磁完全壓制」的時代。美軍利用微波、雷射與聲波等定向能量武器，能在對手發現前就先「打聾、打瞎」敵軍。

反觀中國軍武，雖然外型不斷向美軍看齊，但核心技術，特別是引擎（發動機）的壽命與推力始終是致命傷。邱敏寬感嘆，兩軍對比一眼明瞭，「美國郭雅慧（國安體系人士）與李威特（白宮發言人）等人的觀察都顯示，美軍多年來隱藏的定向能量武器，現在才只是小試身手。」 當中製雷達在實戰中失效、中製戰機滯空時間過短時，北京所謂的「強國軍武」在美軍黑科技面前，恐怕只是虛有其表的空架子。

中國殲-35試飛，「綠漆底」具備極強的防腐蝕與防鏽功能，機翼藏細節 。（圖／翻攝央視）

