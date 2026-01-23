美軍龐大艦隊中東集結！愛國者、薩德全到位 轟伊朗就等川普一聲令下

國際中心／記者彭光偉報導

美國林肯號打擊群往中東移動，為打擊伊朗預作準備。（圖／翻攝自X平台USS Abraham Lincoln@CVN_72帳號）

美伊大戰一觸即發？隨著美國總統川普放話一支龐大的「無敵艦隊」正在駛向中東，軍事媒體《The War Zone》更揭露了美軍此次部署的驚人細節。不僅「林肯號」航母打擊群攜帶F-35C隱形戰機殺進戰區，美軍更緊急增調F-15E攻擊鷹戰機、薩德反飛彈系統（THAAD），甚至連英國皇家空軍也已進駐卡達。以色列國防軍（IDF）高層官員更私下透露：「攻擊將會發生。」

川普在空軍一號上向隨行記者透露，他透過一通極具威脅性的電話，在行刑前一小時成功阻止了伊朗政府對837名抗議者的絞刑。「如果不取消，你們受到的打擊將比過去任何時候都更慘重，」川普還原他當時對伊朗高層的警告：「這會讓我們之前對你們核設施做的事，看起來像花生米（小兒科）一樣不值一提。」

廣告 廣告

根據《The War Zone》分析，川普口中的「無敵艦隊」並非虛張聲勢。原本在南海執行任務的尼米茲級核動力航母「林肯號（USS Abraham Lincoln）」，在川普下令後直接轉向中東移動。

隸屬第151攻擊戰鬥機中隊（VFA-151）的一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機，自林肯號航空母艦在太平洋海域起飛，強化美軍於印太地區的前沿部署海軍航空戰力與整體戰備態勢。（圖／翻攝自X平台 @INDOPACOM）

林肯號航母搭載的第九艦載機聯隊（CVW-9）戰力驚人，包括最先進的F-35C「閃電II」隱形戰機、F/A-18E/F「超級大黃蜂」、EA-18G「咆哮者」電戰機，以及E-2D「鷹眼」預警機，加上護航的提康德羅加級巡洋艦「莫比爾灣號」與多艘神盾驅逐艦，具備強大的對地打擊與防空能力。

此外，美軍F-15E「攻擊鷹」戰鬥機與KC-135空中加油機已從英國雷肯希思基地（RAF Lakenheath）飛抵中東，預計進駐約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地。這些戰機曾在過去協助以色列攔截伊朗無人機與飛彈，將是美軍發動空襲或防禦報復的關鍵力量。

不只美軍，英國國防部證實，皇家空軍第12中隊的「颱風」戰機（Typhoon）已部署至卡達，執行防禦任務。同時，為了防範伊朗可能發動的彈道飛彈反擊，美軍正緊急向該地區運送更多的愛國者飛彈與薩德防衛系統。

《The War Zone》分析指出，川普之所以在上週「暫緩」對伊朗的打擊，主因是以色列與華府擔憂該地區的防禦不足，恐無法應對伊朗隨之而來的報復，特別是伊朗可能封鎖全球石油生命線「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz），該處掌握了全球五分之一的石油運輸量。如今隨著防禦網建構完成，川普動手的顧慮已大幅降低。

儘管川普嘴上說「希望能備而不用」，但戰鼓聲已越敲越急。一名以色列國防軍高層官員向《The War Zone》表示：「我的評估是，攻擊將會發生。」該官員強調，攻擊的時間、方式以及是否有盟軍參與都被列為最高機密，但「最終執行與否，全權掌握在川普一人手中。」

面對美軍大兵壓境，伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）發出嚴厲警告，要美以兩國記取「去年6月12日戰爭」的教訓，並宣稱伊朗部隊已「手指緊扣板機（finger on the trigger）」，隨時準備反擊。

至於伊朗國內的局勢，在經歷了兩週的斷網後，部分伊朗民眾重新連上網路，社群媒體X上開始流出最新街頭抗爭影片，其中一段影片顯示示威者放火焚燒伊朗革命衛隊前指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的雕像，反政府情緒高漲。但無法證實影片裡的行動是剛剛發生，還是日前早已發生，只是趁著網路恢復才有機會上傳。

伊朗官方首度承認，在近期的鎮壓行動中已有3,117人死亡，但強調其中許多是「烈士（安全部隊）」。然而人權團體估計，實際死亡人數遠高於此，甚至可能上看數萬人。

更多三立新聞網報導

川普過度高調喊買格陵蘭 外交學者分析恐為中東軍事行動「聲東擊西」

川普2.0週年／戰爭與和平：口口聲聲不軍事介入 卻大搞新帝國主義？

川普2.0週年／戰爭與和平：自誇解決8場衝突 「川式和平」實岌岌可危？

川普怒斥哈米尼「病夫領袖」！前美使驚曝：美軍擬本週「斬首」狙殺

