美軍：中俄正研發隱形衛星技術 太空競賽進入捉迷藏階段

美國太空軍一名高階官員透露，大陸與俄羅斯正在積極試驗先進的隱形技術，目的是讓雷達與光學望遠鏡更難偵測到他們的衛星。美國軍事網站《Breaking Defense》11日報導，美國太空軍情報作戰部資深士官長勒奇（Ron Lerch）在太空軍協會舉辦的「太空力量2025」會議上表示，過去幾年地球同步軌道上的中俄美衛星互相跟蹤，像是「貓抓老鼠」的遊戲，但過去這一年在低地球軌道上，情況已經轉變成「捉迷藏」。

大陸12日在海南發射的長征十二號運載火箭。 （圖／《新華社》）

勒奇指出，大陸部署在低地球軌道的3顆「試驗-24」號衛星在進行同步機動演習時，表現出不同的雷達截面，其中第2顆比第1顆小，第3顆又比第2顆更小。美國太空軍副參謀長蓋特萊恩（Michael Guetlein）今年3月曾形容這些衛星的行為是「太空中的空戰纏鬥」。勒奇認為，這顯示大陸正在推進一項長達數十年的計畫與研究，將隱形應用於太空領域，以增加追蹤難度。

勒奇在會後回應《Breaking Defense》提問時補充，自2012年以來，大陸軍方一直在試驗微型衛星的外型設計，讓衛星更難被發現。大陸人民解放軍2022年發表的研究論文顯示相關成果，一顆名為「橄欖-B」的微型金屬衛星看起來像球體，一直在高度受控且隔離的實驗環境中，進行與雷達隱形能力相關的嚴格測試。勒奇表示，這種形狀不僅難以用視覺捕捉，而且研究人員認為它在雷達反射截面的質量方面具有極大優勢。

大陸12日發射長征十二號運載火箭將衛星互聯網低軌16組衛星發射升空。 （圖／《新華社》）

俄羅斯方面，勒奇透露俄國最近在中地球軌道部署了一顆能見度極低的實驗衛星「莫扎耶茨」號。他解釋，太陽的視星等為負26，數字越低代表越亮，正數則代表越暗。中地球軌道上的GPS衛星視星等約為6.5，但「莫扎耶茨」衛星的視星等約為16，非常難以觀測。

勒奇讚揚商業公司協助太空軍識別與追蹤這些越來越隱密的衛星，若沒有商業數據，就無法在非機密環境中討論這些活動。根據勒奇的簡報資料，LeoLabs提供了試驗24號衛星的資訊，Slingshot則提供「莫扎耶茨」號的資料。Slingshot公司11月17日發布新聞稿指出，他們實際上比太空軍更早發現「莫扎耶茨」號，至少在公開資料庫中是如此。這顆由俄羅斯莫扎耶茨軍事太空學院建造的「莫扎耶茨」6號衛星，9月13日搭載新型俄羅斯格洛納斯定位導航授時衛星發射，但在太空軍的公開軌道物體資料庫中消失了5週。

